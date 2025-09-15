"Женщины до 45 лет у нас - обычная практика!" Врач объясняет, что такое медицинское оплодотворение, сколько это стоит и каковы шансы

Отвечая на вопрос, кто чаще всего обращается в клинику, она объясняет: «Обычно это пары, которые уже какое-то время пытались завести ребенка, но по разным причинам у них это не получилось. Чаще всего они приходят к нам подготовленными, потому что сегодня доступно много источников информации», — говорит Фодина.