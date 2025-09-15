"Женщины до 45 лет у нас - обычная практика!" Врач объясняет, что такое медицинское оплодотворение, сколько это стоит и каковы шансы
Хотя многие люди избегают открыто говорить об этом, сегодня все больше пар сталкиваются с трудностями при попытках зачать ребенка. Проблему бесплодия имеет каждый шестой человек репродуктивного возраста в мире, рассказывает гинеколог-репродуктолог и руководитель клиники iVF Riga доктор медицинских наук Виолета Фодина.
Доктор Фодина начала работать как репродуктолог в 2004 году. «Я закончила Медицинскую академию и, выбирая профессию, знала, что хочу помогать женщинам. Сначала работала и в родильном отделении, и в гинекологии, но, познакомившись с коллегами, которые занимались проблемами бесплодия, поняла, что эта сфера мне очень нравится».
Отвечая на вопрос, кто чаще всего обращается в клинику, она объясняет: «Обычно это пары, которые уже какое-то время пытались завести ребенка, но по разным причинам у них это не получилось. Чаще всего они приходят к нам подготовленными, потому что сегодня доступно много источников информации», — говорит Фодина.
Каковы главные причины бесплодия?
Репродуктолог поясняет: сегодня каждый шестой человек в мире сталкивается с трудностями при зачатии. «По данным Всемирной организации здравоохранения, бесплодие затрагивает 17% людей репродуктивного возраста, — отмечает Фодина. — Причем этот вопрос касается как женщин (53% случаев бесплодия), так и мужчин (47%)».
«У женщин основными факторами бесплодия остаются гормональные нарушения, непроходимость труб, эндометриоз, миомы матки, а после перенесенного Covid-19 чаще наблюдаются аутоиммунные заболевания и иммунологическое бесплодие. У мужчин же по сравнению с 1974 годом концентрация сперматозоидов снизилась примерно вдвое. Это значит, что образ жизни, продукты, которые мы употребляем, и другие повседневные факторы напрямую влияют на мужскую репродуктивную функцию».
Какие факторы образа жизни важны для здоровья?
По словам Фодиной, необходимо поддерживать нормальный индекс массы тела, избегать курения, алкоголя и наркотиков. «Не стоит чрезмерно увлекаться спортом или подсчетом калорий ради условных параметров веса. Все должно быть в балансе: спорт и правильный образ жизни должны сочетаться с отдыхом».
Врач признает, что иногда физически здоровые люди тоже не могут зачать ребенка. «В таких случаях играет роль психологический фактор, и парам хорошо помогают психологи и психотерапевты».
Как готовят к медицинскому оплодотворению?
«Медицинское оплодотворение состоит из нескольких этапов. Сначала готовится генетический материал. Для этого стимулируются яичники женщины, чтобы созрело несколько яйцеклеток. В течение десяти дней вводятся современные лекарства, которые чисты и безопасны», — объясняет Фодина.
На 12-й день под наркозом у женщины пункцией через влагалище берут фолликулы с жидкостью и яйцеклетками, которые отправляют в лабораторию. В тот же день мужчина сдает сперму. «Для мужчины этот процесс проще, но перед сдачей он должен 3–5 дней воздерживаться от интимной жизни, не посещать баню, не употреблять алкоголь и не курить».
Как происходит оплодотворение?
Через четыре часа после получения клеток проводится оплодотворение: яйцеклетка соединяется со сперматозоидом с помощью специальной аппаратуры, затем эмбрион помещается в инкубатор, где развивается пять дней. Перед заморозкой у него берут клетки для генетического анализа, чтобы исключить патологии и повысить шанс успешной беременности.
В Латвии генетическое тестирование проводится с 2014 года, а первый ребенок, зачатый таким образом, появился в 2015-м.
Почему не стоит надеяться на двойню?
«Сегодня мы стремимся к тому, чтобы искусственное оплодотворение максимально напоминало естественное зачатие, поэтому сейчас женщине в матку подсаживают только один эмбрион», — поясняет репродуктолог. При этом она уточняет, что вероятность появления двойни всё же существует: «В крайне редких случаях, примерно в 1% ситуаций, происходит деление яйцеклетки, и тогда у пары рождаются однояйцевые близнецы».
«Беременность двойней всегда связана с риском — она может прерваться, дети часто появляются на свет раньше срока. А недоношенные малыши сталкиваются с повышенной вероятностью проблем со здоровьем, например, с нарушением слуха, зрения и другими осложнениями».
«Думаю, не зря природа задумала, чтобы женщина вынашивала одного ребёнка. В редких случаях — если мать очень сильная — двух. Но это не должно становиться обыденностью», — подчеркивает специалистка.
Как часто удается зачать ребёнка с первой попытки?
«Успех зависит от возраста женщины. До 35 лет первая подсадка эмбриона приводит к беременности примерно в 80% случаев. До 40 лет показатель снижается до 65%. После 40 лет вероятность составляет около 50%», — отмечает Фодина.
«Это очень хорошие результаты, и они достигаются благодаря генетическому обследованию. Ведь мы не переносим в матку эмбрионы, о которых заранее известно, что они не приживутся или беременность остановится на 7–8-й неделе. Также мы не переносим эмбрионы, которые несут наследственные заболевания. Благодаря этому успешных беременностей становится заметно больше».
Каковы расходы на процедуру искусственного оплодотворения?
«Обычно в адрес государства звучит много упрёков, но я хочу выразить благодарность — оно действительно заботится о том, чтобы в Латвии рождались дети. С 2022 года действует программа бесплатного ЭКО для женщин до 40 лет (включительно) с двумя попытками. Раньше поддержка оказывалась только до 37 лет».
«А с 2024 года государство оплачивает также сохранение яйцеклеток и спермы для пациентов репродуктивного возраста с онкологическими заболеваниями. Это серьёзный шаг вперёд, и я очень этому рада».
Фодина уточняет, что стоимость процедуры зависит от возраста женщины и её резерва яйцеклеток. «Это ключевые факторы, так как значительную часть суммы составляют лекарства. В среднем процесс обходится в 4000 евро».
А что насчёт женщин старше 40 лет?
«Безусловно, и они могут стать мамами. Женщины до 45 лет для нас — обычная практика. Даже если у них уже нет собственных яйцеклеток, мы можем помочь при помощи донорских. Но нужно учитывать, что с возрастом вероятность успешной беременности всё же снижается».
Женщинам, желающим стать донорами, проводят гинекологическое обследование, консультации психиатра и нарколога, а также генетический анализ. «В Латвии эта процедура анонимна, и донор никогда не встречается с человеком, которому она пожертвовала свой генетический материал», — поясняет Фодина.