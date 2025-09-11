Почему латвийцы редко общаются с соседями и как это влияет на счастье

Одни отношения бывают глубокими и долговременными, другие могут казаться поверхностными, однако и те и другие влияют на наше эмоциональное благополучие. Связи между соседями - часть социальной поддержки, которая помогает нам сохранять физическое и душевное здоровье, а также повышает удовлетворенность жизнью. Исследование IKEA "Жизнь дома" показало, что лишь небольшая часть жителей Латвии поддерживает отношения с соседями - примерно 13-14% в возрастных группах от 18 до 50 лет. Уровень доверия также сравнительно низок - лишь 20-25% респондентов отмечают, что могли бы обратиться к соседям за помощью. Это свидетельствует о том, что связи внутри сообщества по месту жительства по-прежнему остаются недостаточно используемым ресурсом для эмоционального и социального благополучия.