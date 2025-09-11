Почему латвийцы редко общаются с соседями и как это влияет на счастье
Переезд в новое место часто означает не только смену комнат и мебели, но и новое начало - возможность создать такую атмосферу и такой дом, в котором мы будем чувствовать себя безопасно и счастливо. Согласно последнему исследованию IKEA "Жизнь дома", люди, которые ощущают более сильную привязанность к своему району, в целом на 59% счастливее. Эксперты отмечают, что ключ к этому кроется не только в интерьерных решениях, но и в отношениях с живущими рядом людьми.
От маленьких жестов до тесных связей
Одни отношения бывают глубокими и долговременными, другие могут казаться поверхностными, однако и те и другие влияют на наше эмоциональное благополучие. Связи между соседями - часть социальной поддержки, которая помогает нам сохранять физическое и душевное здоровье, а также повышает удовлетворенность жизнью. Исследование IKEA "Жизнь дома" показало, что лишь небольшая часть жителей Латвии поддерживает отношения с соседями - примерно 13-14% в возрастных группах от 18 до 50 лет. Уровень доверия также сравнительно низок - лишь 20-25% респондентов отмечают, что могли бы обратиться к соседям за помощью. Это свидетельствует о том, что связи внутри сообщества по месту жительства по-прежнему остаются недостаточно используемым ресурсом для эмоционального и социального благополучия.
Психолог Мария Абелтиня подчеркивает: "Чтобы наладить контакт с соседями, необязательно становиться лучшими друзьями или устраивать большие мероприятия. Исследования показывают, что даже простые жесты - приветствие или небольшая помощь - способны уменьшить чувство одиночества и улучшить самочувствие".
Она добавляет, что доброжелательность, вежливость и отзывчивость создают более дружелюбную и безопасную атмосферу, где каждый ощущает свою ценность. Маленькие повседневные поступки имеют большое значение: чем больше мы отдаем, тем больше получаем взамен.
Еще один способ установить связь с соседями - общие интересы. Возможно, у вас есть дети одного возраста, вы любите барбекю, занимаетесь спортом или же у вас есть домашние животные. По словам Абелтини, питомцы выступают в роли своеобразного "социального катализатора": они помогают завести разговор, укрепляют доверие и усиливают чувство принадлежности. Наличие животного дома не только улучшает личное самочувствие, но и способствует установлению связей с окружающими. "Разговоры о собаке или забота о кошке часто становятся тем самым первым мостиком, который сближает людей", - поясняет она.
Ваш дом задает тон: создаем пространство для общения
Исследование "Жизнь дома" показывает, что атмосфера и интерьер дома могут сильно влиять на наше самочувствие и на то, насколько легко мы общаемся с другими людьми. 48% людей, активно помогающих своему сообществу, чаще ощущают радость дома (по сравнению со средним показателем 41%). Те, кто сильнее ощущает принадлежность к месту проживания, на 59% счастливее, а жители, которые чаще проводят время с единомышленниками, счастливее на 62%. Это говорит о том, что продуманная домашняя обстановка обеспечивает не только комфорт, но и способствует социальной близости.
Чтобы создать атмосферу, в которой действительно чувствуешь себя как дома, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус советует начинать с собственных ощущений и опыта: подумать о своих повседневных привычках и образе жизни, а затем подбирать решения, которые им соответствуют. "Каждый дом должен отражать увлечения и занятия хозяина и иметь отдельный уголок для них. Например, компактный стол или стеллаж создадут уютное место для хобби, а удобные коробки для хранения или модульные шкафы помогут поддерживать порядок в повседневной жизни. Личные акценты - фотографии семьи или друзей в рамках, декоративное освещение, любимые предметы - превращают обычное пространство в по-настоящему личное и привлекательное, усиливая ощущение дома".
Дом, который сближает
Новый адрес становится настоящим домом только тогда, когда он объединяет эмоциональные связи с людьми и обстановку, отражающую нашу индивидуальность. Маленькие шаги - от приветствия соседей до запаха свежей выпечки на кухне - меняют не только отношения с местом, но и придают дому ту особую атмосферу, которая делает его по-настоящему своим.
"Если вы хотите, чтобы ваш дом был более гостеприимным для друзей или новых соседей, сосредоточьтесь на создании приятной атмосферы. Простые детали - приятный аромат, порядок, чашки и тарелки для закусок под рукой - делают прием гостей легким и непринужденным. Небольшие, но продуманные элементы, например, несколько дополнительных чашек, поднос для угощений, свечи для создания уюта - помогут гостям почувствовать себя желанными. Если у вас есть балкон, терраса или двор, их можно превратить в место, располагающее к общению. Отличным решением станут уютные кресла, столики или зона с грилем. Комфортное мягкое освещение вечером создаст дружескую атмосферу, а удобная уличная мебель для посиделок побудит гостей задержаться подольше и пообщаться", - отмечает Римкус.
Количественное исследование проводилось международной аналитической компанией YouGov по заказу IKEA Group. Опрос проходил в мае-июне 2024 года с использованием онлайн-панелей в каждой из стран. В Латвии было опрошено 1011 респондентов.