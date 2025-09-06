Скандал: популярные солнцезащитные кремы не работают? У женщины диагностировали рак кожи, несмотря на годы защиты кремом с SPF

Теперь, в 34 года, она привыкла ежедневно по нескольку раз наносить крем и почти никогда не выходит из дома без головного убора. Поэтому она была потрясена, когда врачи в ноябре прошлого года нашли рак кожи на её лице — то, что они назвали необычным для её возраста и при образе жизни «избегания лучей».