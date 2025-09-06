Скандал: популярные солнцезащитные кремы не работают? У женщины диагностировали рак кожи, несмотря на годы защиты кремом с SPF
В Австралии разгорелся скандал после того, как независимый анализ показал, что многие популярные солнцезащитные кремы не обеспечивают заявленную защиту от ультрафиолета, что поставило под угрозу здоровье миллионов жителей страны с высоким уровнем заболеваемости раком кожи.
Как и многие австралийцы, Рейч выросла «в страхе перед солнцем» — в стране, которая носит малоприятный титул столицы рака кожи. Её детство прошло под знаком знаменитого правила школ «нет шляпы — нет прогулки», реклам 90-х с предупреждениями о том, что солнце вызывает рак, и тюбиков с солнцезащитным кремом у каждой двери в доме.
Теперь, в 34 года, она привыкла ежедневно по нескольку раз наносить крем и почти никогда не выходит из дома без головного убора. Поэтому она была потрясена, когда врачи в ноябре прошлого года нашли рак кожи на её лице — то, что они назвали необычным для её возраста и при образе жизни «избегания лучей».
Хотя опухоль формально классифицировалась как «низкозлокачественная» — базальноклеточная карцинома, её пришлось удалить хирургически, и на лице, под глазом, остался шрам.
«Я была в замешательстве и немного зла: “Вы шутите? Я ведь всё делала правильно, и всё равно это случилось со мной”», — рассказала Рейч BBC.
Гнев усилился, когда она узнала, что солнцезащитный крем, которым пользовалась годами, оказался ненадёжным и, по результатам некоторых тестов, практически не защищал от солнца.
Независимый анализ известной австралийской потребительской организации показал, что несколько самых популярных и дорогих солнцезащитных кремов страны не обеспечивают заявленной защиты. Это вызвало национальный скандал. Реакция была мгновенной: шквал возмущения покупателей, расследование медицинского регулятора, снятие ряда продуктов с полок и вопросы к системе контроля солнцезащитных средств во всём мире.
Австралийцы имеют сложные отношения с солнцем: они его любят, но и боятся. Страна занимает первое место в мире по заболеваемости раком кожи — у трети австралийцев за жизнь хотя бы раз удаляют злокачественное образование. Поэтому, когда организация Choice Australia в июне опубликовала свой отчёт, он произвёл эффект взрыва. Из 20 проверенных кремов 16 не соответствовали заявленному уровню SPF.
Особенно выделился продукт, которым пользовалась Рейч: вместо заявленных 50+ он показал результат SPF 4. История пошатнула доверие многих австралийцев к индустрии солнцезащитных средств. «Возврат денег не устранит годы повреждений кожи», — написал один из клиентов в ответ на заявление компании.
Организация Choice призвала власти к более жёсткому контролю и немедленному отзыву всех сомнительных продуктов. Хотя в Австралии солнцезащитные средства регулируются строже, чем в Европе, расследование показало слабые места: многие кремы тестировала одна и та же американская лаборатория, регулярно выдававшая завышенные результаты.
Эксперты напоминают: эффективность крема во многом зависит от правильного применения. Нужно наносить не менее чайной ложки на каждую часть тела, включая лицо, и обновлять слой каждые два часа, особенно после купания или потоотделения. Также рекомендуется сочетать крем с другими методами защиты — одеждой и пребыванием в тени.