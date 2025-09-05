В самолете "закладывает" уши, голова в облаках, а ноги протестуют? Есть решение, как сделать полет более комфортным

Давление воздуха в салоне самолета обычно поддерживается на уровне, соответствующем высоте около 1800–2400 метров над уровнем моря, что ниже, чем на земле. Пониженное давление внутри салона означает, что доступное количество кислорода меньше, чем на земле. Это может привести к небольшому дефициту кислорода, который может вызвать у некоторых пассажиров усталость, сонливость или головные боли, объясняет Ксения Лукьянова. У здоровых людей такие симптомы обычно бывают временными и проходят после того, как организм адаптируется к условиям. Длительный перелет или частые полеты могут усилить эти симптомы, особенно у людей с имеющимися проблемами с сердцем, легкими или кровообращением, так как у них уже снижено насыщение организма кислородом. В таких ситуациях могут наблюдаться более выраженные симптомы, такие как одышка или головокружение.