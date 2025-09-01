Исследование показало, что препарат, который принимают миллионы, может сильно увеличить риск опасной болезни
Длительное использование распространённых препаратов, которые принимают миллионы людей, может увеличить риск развития деменции, показало исследование. В исследовании выявлен рост риска у пациентов, которые использовали препарат от кислотного рефлюкса, доступный без рецепта (Омепразол и его аналоги), в течение 4,5 лет и более.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хроническое заболевание верхних отделов желудочно-кишечного тракта, при котором содержимое желудка постоянно и регулярно попадает обратно в пищевод, вызывая неприятные симптомы и осложнения.
Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — это препараты, которые значительно уменьшают количество кислоты, вырабатываемой желудком, блокируя «протонные помпы» в слизистой желудка, ответственные за секрецию кислоты. Снижение кислотности помогает облегчить такие симптомы, как изжога, несварение и кислотный рефлюкс, а также способствует заживлению повреждений желудка и пищевода, вызванных избыточной кислотой. ИПП применяются для лечения кислотного рефлюкса, язв желудка и для защиты желудка от воздействия некоторых других лекарств, например, противовоспалительных средств.
Ингибиторы протонной помпы, такие как Омепразол, Лансопразол, Пантопразол, Рабепразол и Эзомепразол, используются для снижения кислотности желудка и лечения таких состояний, как изжога и кислотный рефлюкс.
Автор исследования Камакиши Лакшминарян, из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты в Миннеаполисе, заявил: «Ингибиторы протонной помпы — полезный инструмент для контроля кислотного рефлюкса, однако длительное их применение в предыдущих исследованиях связывали с повышенным риском инсульта, переломов костей и хронической болезни почек. Тем не менее, некоторые люди принимают эти препараты регулярно, поэтому мы изучили, связаны ли они с повышенным риском деменции. Хотя мы не обнаружили связи при краткосрочном применении, мы выявили повышенный риск деменции при длительном использовании этих препаратов».
«Исследования связи между применением ингибиторов протонной помпы (ИПП) и деменцией дают противоречивые результаты и не учитывают влияние накопительного применения ИПП», — написала команда исследователей. «Мы оценили связь между текущим и накопительным применением ИПП и риском возникновения деменции в рамках исследования Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)».
Американская исследовательская группа, чьи результаты опубликованы в журнале Neurology, подчёркивает, что исследование не доказывает причинно-следственную связь между препаратами от кислотного рефлюкса и деменцией — оно лишь выявляет ассоциацию.
Анализ включал участников из общинной когорты с момента их включения в исследование (1987–1989 гг.) до 2017 года. Использование ИПП оценивалось с помощью визуального инвентаря лекарств на приёмах в клинике и ежегодно фиксировалось в телефонных опросах.
В исследование вошли более 5700 человек в возрасте 45 лет и старше, не страдавших деменцией на момент начала исследования. Средний возраст участников составлял 75 лет. Исследователи определяли, принимали ли участники препараты от кислотного рефлюкса, анализируя их лекарства во время визитов и ежегодных телефонных опросов.
«За период наблюдения было зарегистрировано 585 случаев возникновения деменции», — сообщили авторы. Среднее время наблюдения составило около 5,5 лет. За это время у 585 человек (10 процентов) развилась деменция. Из 4222 человек, не принимавших препараты, деменция развилась у 415, что соответствует 19 случаям на 1000 человеко-лет. Учёные обнаружили, что люди, принимающие ингибиторы протонной помпы в течение четырёх с половиной лет и более, на 33 процента чаще развивают это заболевание.