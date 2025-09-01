Исследование показало, что препарат, который принимают миллионы, может сильно увеличить риск опасной болезни

«За период наблюдения было зарегистрировано 585 случаев возникновения деменции», — сообщили авторы. Среднее время наблюдения составило около 5,5 лет. За это время у 585 человек (10 процентов) развилась деменция. Из 4222 человек, не принимавших препараты, деменция развилась у 415, что соответствует 19 случаям на 1000 человеко-лет. Учёные обнаружили, что люди, принимающие ингибиторы протонной помпы в течение четырёх с половиной лет и более, на 33 процента чаще развивают это заболевание.