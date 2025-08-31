Интервальное голодание: польза или риски? Кому это точно противопоказано

Исследователи отметили, что эти данные свидетельствуют о том, что ожирение вызывает своего рода метаболический «джетлаг», нарушая не только то, как, но и когда происходят ключевые изменения, влияющие на обмен веществ. Теперь они планируют изучить, существуют ли маркеры в крови, которые помогут определить людей, испытывающих этот эффект, и тех, кто может или не может получить пользу от голодания для снижения веса.