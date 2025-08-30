У 20-летней девушки рак щитовидки выявили из-за неожиданного симптома

Боуз рассказала, что сейчас чувствует себя «застрявшей в подвешенном состоянии» во время восстановления. «Когда у тебя рак, все вокруг поддерживают, но после рака кажется, что люди не понимают, что ты далеко не в порядке и всё ещё нуждаешься в помощи и поддержке», — сказала она.