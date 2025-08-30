У 20-летней девушки рак щитовидки выявили из-за неожиданного симптома
Девушка, которой поставили диагноз рак в 20 лет, говорит, что она совсем не подозревала, что что-то не так, пока не обратилась к врачу из-за сыпи на руке.
У Бекки Боуз из Суиндона, графство Уилтшир, был диагностирован папиллярный рак щитовидной железы третьей стадии. Она отметила: «Я всегда думаю о том, что людям говорят проверять грудь и яичники, но никто не говорит проверять шею, а, может быть, стоило бы».
«Если бы я знала, на что обращать внимание, и опухоль обнаружили бы раньше, возможно, она бы не распространилась, и мне не пришлось бы проходить столько лечения», — добавила она.
После приёма у терапевта Боуз оформили срочное направление с подозрением на рак. Диагноз подтвердили после ультразвукового исследования и биопсии в больнице Great Western в Суиндоне. «Я была в шоке, узнав, что у меня редкий вид рака, особенно среди молодых людей», — рассказала г-жа Боуз.
Операция состоялась 6 мая 2020 года, вскоре после начала локдауна из-за Covid, и мать не смогла проводить её в больницу. Это вызвало у Бекки панику.
Врачи удалили щитовидную железу и 22 лимфатических узла, из которых 13 оказались поражены раком. «Меня выписали домой в течение 24 часов, чтобы снизить риск заражения Covid», — сказала она.
Из-за пандемии было мало возможностей для очных консультаций и посещений родственников. Однако рана инфицировалась, и ей пришлось самостоятельно ухаживать за ней и убирать гной, что, по её словам, было «по меньшей мере травматично».
Первое лечение радиоактивным йодом — видом радиотерапии — Боуз получила 10 августа того же года. Но результаты сканирования позже показали, что рак распространился на лёгкие, что оставило девушку «в полном шоке».
22 февраля, через месяц после её 21-го дня рождения, Бекки Боуз провели лечение «гораздо более высокой дозой» радиоактивного йода, и она восстанавливалась в специальной палате три дня, при этом медсёстры могли навещать её только по 10 минут за раз.
Её лечение было завершено, но Бекки продолжала испытывать боль. Ей поставили диагноз синдрома хроническоой усталости, который, по словам врачей, мог быть вызван инфекцией после операции. После удаления щитовидной железы Боуз также набрала вес и отметила, что, хотя шрам на шее со временем побледнел, «когда он был свежим, многие люди на него пялились, и это подрывало мою уверенность в себе».
По данным организации Teenage Cancer Trust, пять самых распространённых признаков рака у молодых людей:
- Опухоли и припухлости
- Необъяснимая усталость
- Постоянная боль
- Изменения родинок
- Необъяснимая потеря или набор веса
Представитель организации отметил, что рак щитовидной железы очень редок у детей и молодых людей.
Боуз рассказала, что сейчас чувствует себя «застрявшей в подвешенном состоянии» во время восстановления. «Когда у тебя рак, все вокруг поддерживают, но после рака кажется, что люди не понимают, что ты далеко не в порядке и всё ещё нуждаешься в помощи и поддержке», — сказала она.
«Я не обычная 25-летняя — я просто застряла. Если я слишком сильно себя напрягаю, то потом просто лежу в кровати, восстанавливаясь. Жизнь уже не такая, как раньше», — добавила она.
«Но я всё ещё здесь и я всё ещё жива», — сказала Бекки, добавив: «Проверяйте шею!»
Боуз решила рассказать свою историю для Teenage Cancer Trust после просмотра онлайн-контента других молодых людей. Она надеется, что, поделившись своей историей, сможет повысить осведомлённость. «Кто знает, возможно, это даже спасёт чью-то жизнь», — сказала она.