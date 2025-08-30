Лето закончилось, но "сувениры" остались: какие паразиты могут прятаться в детях и как от них избавиться

Летом дети часто отправляются в лагеря, где проводят время в тесном контакте со сверстниками и часто делятся шапками, расчёсками или подушками. Именно в такой среде особенно легко распространяются головные вши, или педикулёз. Его основные симптомы - постоянный и сильный зуд в области волосистой части головы, а также видимые яйца вшей, или гниды (мелкие белые крупинки) у корней волос, особенно на затылке и за ушами. Также можно заметить высыпание на коже и места укусов вшей - затвердения кожи с водянистыми выделениями. При внимательном осмотре можно увидеть и самих паразитов - беловатых или светло-серых насекомых длиной от двух до четырех миллиметров.