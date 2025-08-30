Лето закончилось, но "сувениры" остались: какие паразиты могут прятаться в детях и как от них избавиться
После лета, которым обычно стараемся наслаждаться всей душой и когда дети проводили больше времени на свежем воздухе, играли на пляже, гостили у родственников в деревне, играли с животными и отдыхали в различных лагерях. Хоть этот активный и беззаботный период в целом принес пользу здоровью, он также мог создать благоприятную среду для распространения различных паразитарных инфекций.
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите рассказывает о наиболее распространенных возбудителях инфекций - вшах, острицах и аскаридах, и объясняет, что делать, если случилось заразиться ими. "В конце лета в аптеках часто возрастает спрос на противопаразитарные средства - это связано с более частым пребыванием на свежем воздухе и менее тщательной гигиеной, - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите. - По возвращении в детский сад или школу подобные инфекции могут легко распространяться на других детей, поэтому еще до начала нового учебного года рекомендуется тщательно оценить состояние здоровья ребёнка, особенно если наблюдаются симптомы зуда, дискомфорта или усталости
Головные вши - заразное "воспоминание" о лете
Летом дети часто отправляются в лагеря, где проводят время в тесном контакте со сверстниками и часто делятся шапками, расчёсками или подушками. Именно в такой среде особенно легко распространяются головные вши, или педикулёз. Его основные симптомы - постоянный и сильный зуд в области волосистой части головы, а также видимые яйца вшей, или гниды (мелкие белые крупинки) у корней волос, особенно на затылке и за ушами. Также можно заметить высыпание на коже и места укусов вшей - затвердения кожи с водянистыми выделениями. При внимательном осмотре можно увидеть и самих паразитов - беловатых или светло-серых насекомых длиной от двух до четырех миллиметров.
Педикулез очень заразен - он может быстро распространиться в семье, детском саду или классе, даже вызывая локальные "эпидемии". Поэтому, при обнаружении головных вшей, ребенку ни в коем случае нельзя посещать школу или детский сад до полного избавления от них. Хотя головные вши не представляют угрозы для жизни, они причиняют сильный дискомфорт, кроме того, если ребёнок сильно чешет голову, может развиться воспаление кожи или инфекция.
"Головные вши могут причинять как физический, так и эмоциональный дискомфорт, однако, правильно подобрав средства, можно быстро и эффективно избавиться от них. В аптеках есть шампуни, спреи и другие средства, которые помогают уничтожить вшей на всех стадиях их развития. Чем раньше они будут обнаружены, тем проще и эффективнее будет лечение", - объясняет фармацевт Лайла Залите.
Если у ребёнка диагностирован педикулёз, необходимо обследовать всех членов семьи. Следует отметить, что головные вши и их яйца могут сохраняться на одежде, коврах или постельном белье в течение нескольких дней, поэтому после обработки волос необходимо тщательно убрать дом, а одежду и постельное бельё выстирать при температуре не ниже 60 °C.
Острицы - могут поражать всех членов семьи
Заражение острицами также чаще всего поражает детей дошкольного и младшего школьного возраста. Заражение происходит при проглатывании яиц паразитов, находящихся на грязных руках, пище или предметах. Летом этот риск возрастает: дети чаще играют в песке, реже моют руки и, как правило, едят грязными руками.
Наиболее характерными признаками являются сильный зуд в области ануса (особенно ночью), беспокойный сон, жидкий стул, скрежет зубами, также иногда боли в животе, перепады настроения и отсутствие аппетита. В испражнениях можно заметить мелких белых червей длиной от 2 до 12 миллиметров. Острицы очень заразны - достаточно одного больного ребёнка, чтобы заразились другие дети и члены семьи. "Чтобы определить, действительно ли ребенок заражен острицами, прежде всего следует обратиться к врачу", - объясняет фармацевт, "зуд в анальной области может служить симптомом и других заболеваний. Если при сдаче анализов подтвердится, что причиной симптомов являются острицы, то и ребенку, и другим членам семьи следует принимать противоглистные препараты, доступные в аптеках".
Аскариды - невидимые обитатели желудка
Аскариды значительно крупнее остриц, и их длина составляет примерно от 15 до 40 сантиметров. В отличие от остриц, которые имеют белый цвет, аскариды могут быть желтоватыми, розовыми или темно-розовыми. Хотя аскариды в Латвии встречаются реже, чем острицы, заражение все же возможно, особенно в сельской местности, где дети чаще контактируют с землей и немытыми продуктами питания. Заражение обычно происходит при проглатывании яиц аскаридов, которые можно найти на почве, немытых фруктах, ягодах или овощах - например, при употреблении яблока, поднятого с земли, или ягод прямо с куста.
"После заражения у ребёнка могут возникнуть боли в животе, тошнота, запор или диарея, усталость, потеря аппетита, кашель или аллергические реакции", - объясняет фармацевт Лайла Залите, - "однако часто отсутствуют какие-либо заметных симптомы - до момента, пока червь не станет виден в кале".
Хотя аскариды менее заразны, чем острицы, инфекция всё же может распространяться в детском саду, школе или дома, особенно при несоблюдении личной гигиены. Со временем невылеченная глистная инфекция может привести к более серьёзным проблемам со здоровьем. В этом случае также потребуется применение антигельминтных препаратов для избавления от инфекции. "Ключевым условием профилактики паразитов является тщательная личная гигиена. Необходимо регулярно мыть руки, особенно перед едой, и употреблять в пищу только тщательно вымытые фрукты, ягоды и овощи. Учитывая характерные для паразитов симптомы, их нельзя оставлять без внимания - инфекция будет только распространяться, а лечение будет сложнее", - добавляет фармацевт Лайла Залите.