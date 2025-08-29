Ученые рассказали, стоит ли делать уроки вместе с ребенком
Совместное выполнение домашних заданий — не просто помощь, а способ укрепить эмоциональную связь с ребенком. Психологи призывают родителей стать партнерами в учебе, а не контролерами, чтобы развивать мотивацию и самостоятельность.
Кандидат психологических наук Мария Дуванская считает, что главная задача родителей — использовать совместное выполнение домашних заданий для укрепления эмоциональной связи с ребенком. "Эмоциональный контакт во время учебы создает психологическую стабильность и стимулирует познавательную активность. Взрослый, выступая партнером, а не контролером, формирует доверие, снижает стресс и улучшает восприятие учебы. Такой подход исключает давление, поддерживает самостоятельность и развивает внутреннюю мотивацию, самоорганизацию и осознанное отношение к успехам", – объясняет Дуванская. Одновременно с этим гиперконтроль, когда родитель становится «надзирателем», лишает ребенка возможности принимать решения и ведет к потере самостоятельности.
По мнению ученых, пока нет системной альтернативы домашним заданиям, поэтому лучше использовать их развивающий, коммуникативный и воспитательный потенциал. Эффективность помощи зависит от возраста: младшим школьникам нужна поддержка, подростки 12–13 лет больше ориентированы на сверстников, а с 9 класса родители становятся менторами в выборе образовательного пути. "Современные ученики более самостоятельны, что требует гибких подходов. Зумерам подходит свободный график, а альфа-поколению нужен баланс между контролем и свободой, чтобы избежать эмоционального отчуждения", – отмечает Дуванская.
Учет гендера важен, так как психофизиологические особенности влияют на мотивацию и восприятие. "Мальчикам эффективны соревновательные и результативные методы, девочкам — сотрудничество и эмоциональный контекст. Гибкость в методах, включая дифференциацию заданий, повышает эффективность и способствует гармоничному развитию", – говорит ученая.
Современная школа смещает акцент с репродуктивных заданий на творческие, меняя роль репетиторов. "В начальной школе репетиторы нежелательны, так как мешают формированию самостоятельности. Родитель должен быть наставником. Репетитор нужен в среднем и старшем звене для углубленной поддержки, при условии координации с учителем", – объясняет Дуванская.
Такое распределение ролей сохраняет целостность образования: родители создают поддержку, учителя обучают, а репетиторы помогают с трудными темами, не заменяя основных участников процесса.