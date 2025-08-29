Ученые рассказали, стоит ли делать уроки вместе с ребенком

По мнению ученых, пока нет системной альтернативы домашним заданиям, поэтому лучше использовать их развивающий, коммуникативный и воспитательный потенциал. Эффективность помощи зависит от возраста: младшим школьникам нужна поддержка, подростки 12–13 лет больше ориентированы на сверстников, а с 9 класса родители становятся менторами в выборе образовательного пути. "Современные ученики более самостоятельны, что требует гибких подходов. Зумерам подходит свободный график, а альфа-поколению нужен баланс между контролем и свободой, чтобы избежать эмоционального отчуждения", – отмечает Дуванская.