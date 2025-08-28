Секреты спокойных родителей: как передать ребенку уверенность перед 1 сентября

Чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, важно заботиться как о его эмоциональном самочувствии, так и о практических и физических навыках, позволяющих уверенно ориентироваться в повседневных ситуациях. "Чтобы ребенок чувствовал себя безопасно как в школе, так и по пути в школу, родителям важно обсудить также практические вопросы, что поможет подготовиться к разным ситуациям. Например, если ребенок ходит в школу один, то рекомендуется обсудить правила дорожного движения и несколько раз вместе пройти намеченным маршрутом, чтобы ребенок во время учебного года мог ориентироваться самостоятельно. Ребенку также следует обеспечить элементы безопасности, такие как светоотражатели. Ребенок должен знать, что в любой ситуации он может полагаться на поддержку родителей. Одновременно важно помнить, что безопасность - это ответственность не только родителей. Все мы, находясь рядом с ребенком, можем помочь и стать для него необходимой поддержкой. Если вы видите, что какой-то ребенок заблудился или чувствует себя неуверенно, не проходите мимо, а начните диалог, позвоните его родителям или в случае необходимости вызовите полицию", - призывает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.