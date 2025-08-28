Секреты спокойных родителей: как передать ребенку уверенность перед 1 сентября
Первый класс - особое событие как для ребенка, так и для всей семьи. Это новый опыт, открывающий возможности не только для учебы и новых знаний, но и для дружбы, открытий и первых больших побед. Чтобы ребенок прошел этот этап жизни с уверенностью и радостью, родители ежедневно должны быть для него опорой и защитой.
Страховая компания Gjensidige вместе с клиническим психологом и психологом здоровья Сандрой Слукой приглашает родителей готовиться к началу учебного года с радостью и спокойствием, разговаривая об эмоциях, формируя безопасные повседневные привычки и обучая ребенка навыкам самостоятельности.
Чувство безопасности как основа радости обучения
"Ребенок лучше всего себя чувствует и способен осваивать новые навыки тогда, чувствуя себя в безопасности. Начало учебы в школе сопровождается множеством непонятных моментов, поэтому испытывать беспокойство и опасения нормально", - объясняет клинический психолог и психолог здоровья Сандра Слука. Лучший способ для взрослых поддержать ребенка на новом этапе жизни - сохранять позитивное отношение к школе и обсуждать с ребенком разные связанные со школой вопросы. Объяснять, почему учеба в школе может быть интересной, как происходит учебный процесс и какие уроки намечены.
В дополнение к беседам психолог предлагает также практические задания, которые можно выполнять дома вместе с ребенком. Один из таких способов - игра в школу, во время которой родители и дети меняются ролями. Во время игры можно обсудить школьный распорядок дня, а также то, что иногда предстоят и более трудные задания или скучные моменты. Это поможет ребенку составить реальное представление о школе и подготовиться к различным ситуациям. Еще полезно будет нарисовать на листе бумаги прогнозируемый распорядок дня, отметив подъем, завтрак, дорогу в школу и обратно, свободное время, ужин и сон, а также обсудив значение каждого этапа дня. Можно предложить ребенку самостоятельно собрать свою школьную сумку и одежду, что поможет развитию организационных навыков и будет способствовать самостоятельности, а также даст возможность почувствовать ответственность. Одновременно ребенку важно дать понять, что он всегда может обратиться к родителям за поддержкой и вместе они найдут нужное решение, если возникнут какие-то непонятные моменты или трудности.
"Чувство безопасности ребенка тесно связано также с его уверенностью в себе, а также с верой и способностью полагаться на других. Чтобы сформировать у ребенка веру в себя, важно ежедневно концентрироваться на сильных сторонах и ресурсах ребенка, например, обсуждая ситуации, в которых ребенку удавалось сотрудничать, удавалось справляться с трудными заданиями, проявлять самообладание или терпение. Еще важно ежедневно хвалить ребенка за его усилия, а не только за результат, говоря ему, например: "Я вижу, как тебе было трудно ждать своей очереди, но это удалось", "Спасибо, что ты соблюдал правила игры", "Как старательно ты разукрасил эту картинку!". Избегайте сравнений и критики, чтобы не вызвать у ребенка страх ошибиться, усиленную тревогу, неуверенность и чтобы не разрушить его самооценку", - объясняет Сандра Слука.
На какие изменения в поведении ребенка надо обращать внимание?
В первые недели в школе происходит адаптация - ребенок должен привыкнуть к новому режиму дня, новым правилам, к учителям и сверстникам. Психолог Сандра Слука объясняет, что это постепенный процесс, индивидуальный для каждого ребенка, и он может длиться до трех месяцев. Иногда это проявляется повышенной утомляемостью, плаксивостью, раздражительностью или соматическими симптомами, такими как головная боль или боль в животе. Это не указывает на серьезные проблемы - часто такие реакции стихают, особенно если родители сохраняют спокойствие и эмоционально поддерживают ребенка.
Однако если в поведении или эмоциональных реакциях ребенка наблюдаются существенные изменения - сильное нежелание ходить в школу, длительная тревожность, агрессивность или проблемы со сном - психолог советует немедленно обратиться к специалисту, чтобы понять возможную причинно-следственную связь и найти соответствующую поддержку.
Важно сформировать ежедневную привычку делиться пережитыми эмоциями и событиями. Психолог советует родителям задавать конкретные, открытые вопросы, например: "Что ты сегодня изучал на математике?", "Что тебе сегодня понравилось?", "Что было труднее всего?" Таким образом ребенок учится идентифицировать свои чувства и видеть, как они меняются в зависимости от ситуации. Можно использовать также простые инструменты, такие как термометр эмоций, который обычно имеет вид шкалы, например, от 1 до 5 или от 1 до 10. Каждое число или цвет соответствуют определенной интенсивности эмоций. Термометр помогает ребенку визуально отобразить и назвать свои эмоции, например, насколько он счастлив, взволнован, сердит или печален, и лучше понять, как меняются эмоции в течение дня.
Советы по безопасности - по дороге в школу и в школе
Чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, важно заботиться как о его эмоциональном самочувствии, так и о практических и физических навыках, позволяющих уверенно ориентироваться в повседневных ситуациях. "Чтобы ребенок чувствовал себя безопасно как в школе, так и по пути в школу, родителям важно обсудить также практические вопросы, что поможет подготовиться к разным ситуациям. Например, если ребенок ходит в школу один, то рекомендуется обсудить правила дорожного движения и несколько раз вместе пройти намеченным маршрутом, чтобы ребенок во время учебного года мог ориентироваться самостоятельно. Ребенку также следует обеспечить элементы безопасности, такие как светоотражатели. Ребенок должен знать, что в любой ситуации он может полагаться на поддержку родителей. Одновременно важно помнить, что безопасность - это ответственность не только родителей. Все мы, находясь рядом с ребенком, можем помочь и стать для него необходимой поддержкой. Если вы видите, что какой-то ребенок заблудился или чувствует себя неуверенно, не проходите мимо, а начните диалог, позвоните его родителям или в случае необходимости вызовите полицию", - призывает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.
Если после школы или занятий в кружке ребенка отводит домой друг семьи или доверенный взрослый человек, важно, чтобы ребенок знал этого человека и мог идентифицировать как надежного человека. В таком случае важно заранее познакомить ребенка с этим человеком. Особенно полезным будет пароль безопасности - простое, заранее выученное слово, которое будет служить ключом безопасности. Для дополнительной безопасности рекомендуется, чтобы ребенок запомнил наизусть номер телефона родителей и домашний адрес. В свою очередь душевному спокойствию родителей может помочь страхование от несчастных случаев, которое будет полезно в случае травм, риск которых с началом учебного года возрастает.
Для усиления безопасности можно использовать также технологии, например, приложения, позволяющие определять место нахождения ребенка - Find My на устройствах iPhone, и Life360 в телефонах Android. Одновременно важно обсудить, что нельзя передавать чужим людям личную информацию, такую как домашний адрес или другие сенситивные данные. Такие ситуации можно разыграть дома в игровой форме, с учетом сценариев, когда ребенок может чувствовать себя растерянным или оказаться в незнакомом месте, таким образом закрепив навыки безопасного поведения.
Важно поощрять ребенка к откровенному разговору о своих чувствах и беспокоящих его вопросах. Внимание родителей, их поддержка и понятные договоренности о действиях в чрезвычайных ситуациях помогают ребенку чувствовать себя в безопасности, доверять себе и окружающим, и позволяют встретить начало учебы в школе с радостью и уверенностью.