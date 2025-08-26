22 ореха в день: что обязательно нужно для есть здоровья сосудов и сердца

Учёные проанализировали восемь исследований с 424 участниками, включая здоровых, с избыточным весом, курильщиков и пациентов с хроническими болезнями. Потребление миндаля варьировало от 5 до 168 г в день на срок от 4 до 24 недель. Результаты показали дозозависимое снижение маркеров клеточного повреждения — малонового диальдегида (МДА) и 8-гидрокси-2′-дезоксигуанозина (8-OHdG) — при употреблении более 60 г миндаля. Также улучшалась антиоксидантная защита, снижался уровень мочевой кислоты — ещё один маркер окислительного стресса.