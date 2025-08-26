Женщина попала в больницу после выдавливания прыща в "треугольнике смерти" на лице
В США мать троих детей Алиша Монако рассказала о своем опасном опыте выдавливания прыща в так называемом "треугольнике смерти" на лице, который привел к серьезным осложнениям и госпитализации.
32-летняя Монако рассказала, что всегда была склонна к кистозному акне, которое часто обостряется перед важными событиями или другими стрессовыми ситуациями. Недавно она заметила прыщ возле правой ноздри. "Я пришла с работы с болью", — говорит она. После того как она умыла лицо и руки, муж предложил выдавить прыщ. Она колебалась, но согласилась после того, как все продезинфицировала.
Через пять минут у нее не получилось, но она продолжала пытаться. «Я надавила на прыщ и поняла, что сделала ошибку, потому что попыталась его проткнуть, и у меня сразу заложило правое ухо. Это меня до смерти напугало... Со мной такого никогда не случалось», — вспоминает она.
Восприняв это как предупреждение, она остановилась и наклеила пластырь для прыщей, чтобы впитать выделения. Изучая информацию в интернете, она узнала о так называемом "треугольнике смерти" — области от переносицы до уголков рта. Медики часто предупреждают, что выдавливать прыщи в этой зоне опасно из-за риска заражения мозга через кавернозный синус — сеть вен за глазами.
Проснувшись после всего четырех часов сна, Монако почувствовала сильную боль, у нее искривилась улыбка. Кроме того, женщина почти не видела одним глазом, а в заложенном ухе скопилась жидкость. Монако отправилась в больницу, где ей назначили антибиотики, стероидный компресс и препарат для избавления от жидкости в ухе. Хотя было неприятно, врачи сказали, что такие симптомы типичны. Отек уменьшился в течение 12 часов и полностью прошел через три дня. Она прошла курс лечения согласно назначению.
Монако поделилась своей историей в TikTok, опубликовав видео из неотложной помощи с заголовком: "Напоминание — не выдавливайте прыщи в треугольнике смерти. Иначе окажетесь в неотложке", которое собрало более 8,1 миллиона просмотров. Мама из Мичигана надеется, что ее опыт предостережет других от выдавливания прыщей в этой зоне. "Многие комментируют, что теперь не будут трогать там прыщи, — говорит она. — Не выдавливайте прыщи. Это не стоит того. Учитесь на моем опыте".