Женщина попала в больницу после выдавливания прыща в "треугольнике смерти" на лице

Монако поделилась своей историей в TikTok, опубликовав видео из неотложной помощи с заголовком: "Напоминание — не выдавливайте прыщи в треугольнике смерти. Иначе окажетесь в неотложке", которое собрало более 8,1 миллиона просмотров. Мама из Мичигана надеется, что ее опыт предостережет других от выдавливания прыщей в этой зоне. "Многие комментируют, что теперь не будут трогать там прыщи, — говорит она. — Не выдавливайте прыщи. Это не стоит того. Учитесь на моем опыте".