Когда бардак - это не лень: психологи объяснили феномен "комнат депрессии"

Не все захламлённые комнаты связаны с депрессией, и не всякая депрессия проявляется беспорядком. Некоторые с депрессией живут в чистоте, а некоторые без депрессии — в хаосе. Если ваша «комната депрессии» именно такая, заботьтесь о себе и будьте добры к себе. «Исцеление требует маленьких, последовательных актов доброты к себе, потому что забота о пространстве — это забота о себе», — говорит Кэмпбелл.