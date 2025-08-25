Когда бардак - это не лень: психологи объяснили феномен "комнат депрессии"
Депрессия влияет не только на психическое и физическое здоровье, но и отражается в состоянии жилого пространства, создавая так называемые «комнаты депрессии» — захламленные и неухоженные места, которые становятся визуальным проявлением внутреннего состояния человека. Понимание этого феномена и простые действия, такие как уборка, могут помочь разорвать порочный круг депрессии и улучшить самочувствие.
Депрессия влияет на физическое и психическое здоровье, вызывая изоляцию, одиночество, отчаяние и низкую энергию. Менее обсуждаемая тема — влияние депрессии на физическое пространство, например, дом или спальню. В соцсетях, таких как Instagram и TikTok, люди публикуют видео своих «комнат депрессии» — захламлённых пространств с грязным бельём, мусором и посудой, которые не убирались во время упадка сил. В этих видео показывают процесс уборки таких комнат.
«Комната депрессии» — термин из поп-психологии, обозначающий жилое пространство человека в депрессивном эпизоде, — объясняет Дейтон Олсен, лицензированный консультант.
Коби Кэмпбелл, клинический консультант, добавляет, что это не лень или безразличие, а признак внутреннего хаоса, делающего уход за пространством невозможным. «Комната отражает внутреннее состояние», — говорит Кэмпбелл. Олсен отмечает, что даже краткий взгляд на жилое пространство многое рассказывает о состоянии человека.
Депрессия лишает способности заботиться о себе и доме, нарушая исполнительные функции мозга, ответственные за планирование и выполнение задач. Из-за этого повседневные дела кажутся непосильными. Люди в депрессии часто чувствуют себя «замороженными» в боли, неспособными вкладывать усилия в будущее — даже в простые действия, как чистка зубов или уборка.
Психолог Тайша Колдуэлл-Харви объясняет, что мысли, чувства и поведение взаимосвязаны. Негативные мысли о себе из-за беспорядка вызывают грусть и вину, что мешает действовать. Активация поведения — даже небольшая уборка — может стать первым шагом к улучшению. Если сил на всю уборку нет, можно поставить таймер на пять минут и убрать хотя бы немного. Это даст ощущение достижения и мотивацию продолжать.
@kendallmaynard25 this was much needed after how this week went… #fyp #clean #cleanwithme #aesthetic #relatable #blowthisup #finalsweek #trending #dontletthisflop ♬ original sound - Kenny :)
Исследование 2010 года показало, что захламлённые дома связаны с повышенным уровнем стресса и депрессии. Уборка сигнализирует нервной системе о безопасности и помогает отслеживать изменения психического здоровья, которые часто происходят постепенно. Колдуэлл-Харви советует обращать внимание на состояние дома, чтобы понять, как у вас дела.
Колдуэлл-Харви предупреждает, что контент о «комнатах депрессии» не должен романтизировать страдания или стигматизировать клиническую депрессию. Если симптомы не проходят две недели, нужна профессиональная помощь. Терапия и медикаменты эффективны при депрессии.
Не все захламлённые комнаты связаны с депрессией, и не всякая депрессия проявляется беспорядком. Некоторые с депрессией живут в чистоте, а некоторые без депрессии — в хаосе. Если ваша «комната депрессии» именно такая, заботьтесь о себе и будьте добры к себе. «Исцеление требует маленьких, последовательных актов доброты к себе, потому что забота о пространстве — это забота о себе», — говорит Кэмпбелл.