Хроническое недосыпание: путь к диабету, ожирению и инсульту

«Взрослые, которые спят мало и которым не удается выспаться, чаще сообщали, что у них были проблемы со здоровьем, в том числе сердечный приступ, обострения астмы и депрессия», — рассказывает сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Юта Намсоне. Это подтверждают и данные литературы, к тому же фармацевт в аптеке заметила, что параллельно с медикаментами для контроля какого-либо заболевания нередко спрашивают о возможности способствовать здоровому сну. И наоборот — постоянные клиенты, которые испробовали различные способы, например, для засыпания, в том числе обращаясь за помощью к специалисту по сну, нередко со временем начинают приобретать выписанные врачом лекарства для какой-то, возможно, хронической проблемы со здоровьем. Фармацевт считает, что если оба процесса связаны, то необходимо тщательно следить, достаточно ли высыпаются страдающие хроническими заболеваниями, а также особенно обращать внимание на тех, кто находится в явном недосыпе, что впоследствии может привести к потере здоровья.