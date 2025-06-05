Что есть и пить летом для здоровья печени, чтобы не провоцировать высыпания

Брокколи и цветная капуста содержат соединения, стимулирующие ферменты печени, а свекла помогает очищать печень благодаря бетаину. Полезны арбуз, , апельсины, грейпфруты и ананасы — они увлажняют организм и обеспечивают печень витамином C и флавоноидами.