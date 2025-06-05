Что есть и пить летом для здоровья печени, чтобы не провоцировать высыпания
Летом особенно важно поддерживать здоровье печени, так как высокие температуры в сочетании с обезвоживанием, алкоголем, жареной пищей и фастфудом создают дополнительную нагрузку на этот орган. Это снижает его эффективность, способствуя накоплению токсинов в крови, что может вызывать угри, жирную кожу и другие неприятные проявления.
Врач Доан Винь Бинь из Медицинского центра больницы Там Ань (Хошимин) рекомендует в летнее время делать акцент на следующих продуктах:
Овощи и фрукты
Брокколи и цветная капуста содержат соединения, стимулирующие ферменты печени, а свекла помогает очищать печень благодаря бетаину. Полезны арбуз, , апельсины, грейпфруты и ананасы — они увлажняют организм и обеспечивают печень витамином C и флавоноидами.
Продукты с противовоспалительным действием и пробиотики
Жирная рыба (лосось, скумбрия) богата омега-3, которые уменьшают воспаления в печени. Темная листовая зелень (шпинат, капуста кейл) содержит полифенолы, защищающие клетки печени.
Пробиотики (йогурт, кимчи, ферментированные овощи) помогают сбалансировать микрофлору кишечника, что важно для эффективного выведения токсинов и здоровья кожи.
Источники природного глутатиона
Грибы (особенно шампиньоны) богаты антиоксидантами — глутатионом и эрготионеином, которые защищают печень от окислительного стресса. Гранатовый сок, авокадо, киви и чеснок способствуют естественной выработке глутатиона — ключевого вещества в процессе детоксикации.
Что пить?
Утром рекомендуется пить теплую воду с лимоном и медом для поддержки печени и пищеварения. Взрослым стоит пить 2–2,5 литра воды в день.
Чего стоит избегать?
Жареные блюда, переработанные продукты, острое, алкоголь, сладкая газировка и рафинированный сахар перегружают печень, нарушают гормональный баланс и провоцируют высыпания.
Регулярные обследования и анализы помогут вовремя выявить проблемы и сохранить здоровье печени.