В Риге без отопления остаются около 50 домов из-за долгов жильцов

Какова ситуация с должниками за отопление в столице и скольким домам эта проблема всё ещё мешает подключить тепло? Об этом в передаче «900 sekundes» рассказал председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш. По его словам, число зданий, в которых отопление ещё не подключено, может быть менее 50. В таких случаях решение о подключении тепла принимает специальная комиссия.