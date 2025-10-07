В Риге без отопления остаются около 50 домов из-за долгов жильцов
В Риге отопительный сезон стартовал, однако у части домов тепло подключено с задержкой из-за долгов жильцов. По данным Rīgas siltums, без отопления остаются менее 50 зданий, и решение о подключении принимает специальная комиссия.
Какова ситуация с должниками за отопление в столице и скольким домам эта проблема всё ещё мешает подключить тепло? Об этом в передаче «900 sekundes» рассказал председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш. По его словам, число зданий, в которых отопление ещё не подключено, может быть менее 50. В таких случаях решение о подключении тепла принимает специальная комиссия.
Руководитель Rīgas siltums отметил, что тенденция остаётся неизменной — из года в год не оплачивается около 2,5% всех счетов. Известны случаи, когда из-за неоплаченных счетов одного соседа страдают все жители дома. Калниньш подчеркнул, что для подключения отопления должно быть выполнено условие: как минимум 80% жильцов дома оплатили свои счета, а в отношении оставшихся 20% начата процедура взыскания долга.
Как известно, в Риге плата за тепловую энергию с октября увеличилась на 11,9%. На вопрос, как это повлияет на возможности жителей оплачивать счета, глава Rīgas siltums ответил, что систематического роста задолженности не ожидается. Компания будет делать всё возможное, чтобы улучшить итоговую цифру тарифа.