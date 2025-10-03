В Гулбене с 1 ноября чуть подорожает тепло, но отопление лучше подключать заранее
Оператор теплоснабжения Гулбене, компания Gren Gulbene, предлагает новые тарифы на тепло с улучшениями в эффективности и безопасности, а также призывает жителей не откладывать подключение отопления, чтобы сохранить комфорт и снизить расходы.
Оператор теплоснабжения SIA Gren Gulbene сообщил о корректировке тарифа на тепло для города. С 1 ноября он составит 69,72 евро за мегаватт-час без НДС, что лишь на 1% больше летнего уровня (69,01 евро). При этом цена останется ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, когда тариф достигал 72,99 евро.
Компания отмечает, что топливо для зимы уже заготовлено, проведены ремонты и модернизация оборудования. На когенерационной станции установлен новый конденсатор дымовых газов, который повысит эффективность работы на 15–20% и позволит экономнее использовать щепу. Также улучшена система очистки выбросов и проведены работы на теплотрассах, сообщает dzirkstele.lv.
По словам Gren Gulbene, расходы жителей на отопление зависят не только от тарифа, но и от потребления тепла в конкретном доме. Наиболее ощутимую экономию дает реновация зданий, но даже простые меры — утепление подъездных дверей, окон и рациональное проветривание — помогают снизить счета.
Компания рекомендует не откладывать включение отопления: использование тепла в прохладные дни предотвращает переохлаждение и сырость в домах. В противном случае позже на прогрев потребуется больше энергии и средств.