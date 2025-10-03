В Гулбене с 1 ноября чуть подорожает тепло, но отопление лучше подключать заранее

Оператор теплоснабжения SIA Gren Gulbene сообщил о корректировке тарифа на тепло для города. С 1 ноября он составит 69,72 евро за мегаватт-час без НДС, что лишь на 1% больше летнего уровня (69,01 евро). При этом цена останется ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, когда тариф достигал 72,99 евро.