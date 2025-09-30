Если зима будет мягкой, счета за отопление могут оказаться ниже, чем в прошлом году

Прогнозы показывают, что этой зимой цены на топливо будут стабильными и сохранятся на уровне предыдущего отопительного сезона, хотя в отдельных самоуправлениях ситуация может отличаться. "Если зима будет похожа на прошлую, то мы заплатим в среднем немного меньше. Однако в отношении цен на газ, если ударят сильные морозы, мы ничего гарантировать не можем", - говорит советник Латвийского союза самоуправлений по экономике Айно Салминьш.