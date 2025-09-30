В Риге начинают подключать отопление. Готовим кошельки!
С завтрашнего дня, 1 октября, SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начнет поэтапное подключение отопления, сообщила представитель компании Инита Кабанова.
Подключение отопления во всех зданиях планируется завершить в течение трех дней. Конкретную дату для каждого дома жильцы узнают через индивидуальное уведомление на клиентском портале e-parvaldnieks.lv или в мобильном приложении.
В течение двух недель после подключения отопления будут продолжаться работы по стабилизации системы — во время которых будут удаляться воздушные пробки и исправляться повреждения в системе, возникшие из-за неправильно проведенного или несогласованного ремонта в летний период.
Если отопление в доме подключено, а радиаторы в квартире не греют, RNP призывает жителей сообщать об этом для оперативного устранения неполадок.
Решение о начале отопления принимается RNP по заранее установленным критериям: среднесуточная температура воздуха в течение минимум трех дней не превышала +14°С и в какой-то момент опускалась до +8°С. Кроме того, прогнозируется аналогичная или более холодная погода на следующие три дня.
Позже подключение отопления будет происходить в реновированных домах — они дольше сохраняют тепло, поэтому отопительный сезон в них короче, а для жителей обходится дешевле.
В домах, управляемых RNP, установлены автоматические тепловые узлы: в теплые осенние дни, когда температура воздуха выше +12°С, отопление отключается автоматически. Таким образом, жители не будут получать и оплачивать ненужное отопление.
