После случая в Кулдиге люди недоумевают - может ли умерший от передозировки наркоман стать донором органов

Перед трансплантацией все органы проходят лабораторную и функциональную оценку, чтобы убедиться в их пригодности — если орган не соответствует стандартам, он не используется. В то же время "360TV Ziņas" выяснили, что при передозировке наркотиков чаще всего повреждаются печень и почки, а другие органы, включая сердце, могут быть использованы для спасения жизни.