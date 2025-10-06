После случая в Кулдиге люди недоумевают - может ли умерший от передозировки наркоман стать донором органов
После смерти молодой женщины от передозировки в Кулдиге и срочной транспортировки ее сердца в Ригу общество задалось вопросом: можно ли использовать органы таких доноров, и как регулируется трансплантация в Латвии.
1 октября в Кулдигской больнице от возможной передозировки наркотиков умерла молодая женщина. Вскоре после этого к больнице прибыл вертолет Военно-воздушных сил, чтобы доставить в Ригу сердце, которое необходимо трансплантировать в течение 6 часов. Запись ВВС в социальных сетях вызвала большой ажиотаж и возмущение в обществе, поскольку многие предположили, что орган мог принадлежать умершей женщине. Возник вопрос — можно ли вообще использовать органы человека, умершего от передозировки наркотиков, для пересадки.
Кулдигская больница в комментарии программе "360TV Ziņas" не раскрыла личность донора из соображений защиты персональных данных, однако подтвердила, что транспортируемым органом было сердце. В Латвии процесс трансплантации органов и тканей строго регулируется и основывается на четких медицинских критериях. Специалисты Национальной службы координации трансплантации подчеркивают, что перед любой пересадкой орган тщательно проверяется на соответствие требованиям безопасности и функциональности.
Перед трансплантацией все органы проходят лабораторную и функциональную оценку, чтобы убедиться в их пригодности — если орган не соответствует стандартам, он не используется. В то же время "360TV Ziņas" выяснили, что при передозировке наркотиков чаще всего повреждаются печень и почки, а другие органы, включая сердце, могут быть использованы для спасения жизни.
Руководитель Национальной службы координации трансплантации Эгия Лапиня пояснила: «Каждый донор оценивается по строгим медицинским критериям. Мы проверяем функции органов, наличие инфекций и другие возможные противопоказания. Главное — безопасность пациента и успешный исход операции. Только убедившись в пригодности органа, его пересаживают».
Причина смерти и состояние здоровья донора имеют решающее значение при оценке пригодности органа. Травма или острое заболевание иногда обеспечивают наличие здоровых органов, тогда как хронические болезни, инфекции или воздействие наркотических веществ могут стать ограничением. Каждый случай рассматривается индивидуально. Анализы проводятся по международным стандартам, но некоторые новые вещества или риски могут не выявляться, поэтому безопасность всегда является приоритетом.
В Латвии чаще всего пересаживают почки, печень и сердце. Ежегодно выполняется более 50 пересадок почек, 5–7 пересадок печени и несколько пересадок сердца. Другие органы, включая роговицу, распределяются в зависимости от потребности. Такая система позволяет пациентам получать жизненно важные органы безопасным и проверенным способом, обеспечивая при этом высокие медицинские стандарты.
Чтобы вопрос о донорстве органов не приходилось решать родственникам, в Латвии уже более 25 лет существует возможность выразить собственную волю. Этой возможностью воспользовался примерно каждый пятидесятый житель страны. Из них 25 162 человека (около 65%) согласились пожертвовать свои органы и ткани для трансплантации, а 14 387 — запретили их использование. В целом только 2% жителей Латвии указали свой выбор в системе E-veselība относительно использования органов, тканей или тела после смерти.
Чтобы выразить свою волю, необходимо авторизоваться на сайте eveseliba.gov.lv, выбрать раздел «Personas dati» и пункт «Orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas». Сделанный выбор можно изменить в любое время. Доступ к этим данным имеет только ограниченный круг лиц, например, сотрудники службы координации трансплантации. У скорой помощи, семейных врачей и других учреждений доступа к этим данным нет. Каждый просмотр данных фиксируется, и гражданин может в любой момент узнать, кто просматривал его информацию.
В системе E-veselība можно согласиться пожертвовать все органы и ткани или выбрать конкретные — например, кости, хрящи, роговицу, сердечные клапаны, костный мозг, кожу, стволовые клетки, сердце, кишечник, почки, печень, лёгкие, поджелудочную железу или матку. Эта система позволяет точно выразить свою волю и гарантирует, что она будет соблюдена после смерти.