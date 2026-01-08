Проект Скансте снова в центре скандала: строители требуют миллионы с Рижской думы

По словам строителей, Рижская дума незаконно в одностороннем порядке отказалась от договора в 2022 году, несмотря на то, что большая часть работ на объекте уже была завершена. Расторжение договора произошло по формальным причинам, не соответствующим условиям договора и фактическому положению дел, в то время как о недостатках проекта самоуправление было заранее проинформировано.