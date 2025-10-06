Грибы на полигоне Адажи больше и вкуснее? Люди пытаются узнать это даже под страхом штрафа в 1500 евро

Ранее сообщалось, что на полигоне Адажи удалось задержать двух нарушителей. Женщина оправдывалась: «Я ведь далеко не заходила, только по краешку». Задержанный мужчина признал вину и сказал, что осознаёт свою ошибку. Хотя нарушители просили военного полицейского «на первый раз отпустить без штрафа», тот был непреклонен и подчеркнул, что «речь идёт не о сборе грибов, а о гораздо более серьёзном нарушении».