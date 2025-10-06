Грибы на полигоне Адажи больше и вкуснее? Люди пытаются узнать это даже под страхом штрафа в 1500 евро
Недавно двое пожилых людей, отправившихся за грибами на полигон Адажи, получили крупный штраф за нахождение на военной территории. Действительно ли на полигонах растут более крупные грибы, почему люди туда заходят и чем это опасно?
Находиться на тактических участках территории полигона Адажи строго запрещено. И хотя большинство жителей соблюдают этот запрет, время от времени находятся те, кто пересекает запрещённую зону, подвергая опасности собственную жизнь.
Представитель Латвийского микологического общества Диана Мейере пояснила порталу Jauns.lv, что грибы на полигонах не отличаются от тех, что растут в похожих сосновых лесах за их пределами. Единственное преимущество, которое можно получить, — это меньшее количество грибников, что теоретически увеличивает шансы найти грибы.
Мейере отметила, что разнообразие грибов определяется доступными биотопами — почвой, деревьями, осадками и другими природными факторами — а не тем, что место является военным. Военные учения могут локально повредить грибные популяции, но нарушенная почва и открытые участки иногда даже способствуют появлению специфических видов (например, грибов, растущих после пожаров или на древесине).
На вопрос, может ли сбор грибов на полигонах нанести вред природе, специалистка ответила однозначно: «Не думаю, что несколько случайных грибников существенно влияют на окружающую среду — на полигонах основной вред природе наносят сами военные действия». Однако это не значит, что можно рисковать — полигоны являются закрытыми и опасными территориями.
Почему люди всё же рискуют? «Соблазн запретного, надежда на лучший улов или просто безрассудство», — говорит эксперт. Людей привлекает тишина и мысль, что «там, куда редко кто-то заходит, грибы растут лучше». На деле же больше шансов означает и больше риска — как юридического, так и физического.
Ранее сообщалось, что на полигоне Адажи удалось задержать двух нарушителей. Женщина оправдывалась: «Я ведь далеко не заходила, только по краешку». Задержанный мужчина признал вину и сказал, что осознаёт свою ошибку. Хотя нарушители просили военного полицейского «на первый раз отпустить без штрафа», тот был непреклонен и подчеркнул, что «речь идёт не о сборе грибов, а о гораздо более серьёзном нарушении».
Начальник Центра поддержки полигона НВС Дидзис Юрчиньш отметил, что «вдоль границ полигона установлены знаки "вход и въезд запрещён", а также обозначены сектора стрельбы жёлтым и красным цветом». Тем не менее некоторых людей это не останавливает, и в этом году за несанкционированное проникновение на военные объекты по всей Латвии были оштрафованы 46 человек. Размер штрафа — до 1500 евро.
Практические советы грибникам:
- Ни в коем случае не заходите в закрытые или военные территории — штраф и возможная угроза жизни не стоят корзины грибов.
- Если нашли интересные или редкие грибы в общественном месте, лучше сфотографируйте их и поделитесь наблюдением без указания точного местоположения.
- Относитесь ответственно к биотопам — не разрушайте природные слои и не прокладывайте тропы, которые могут повредить грибницы.