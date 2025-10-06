Средний возраст женщин в Латвии превысил 46 лет.
В Латвии
Сегодня 10:47
Свежая статистика: наш средний возраст больше 43 лет; женщины в Латвии старше мужчин почти на 6 лет
Средний возраст жителей Латвии на начало этого года составил 43,5 года, что на три месяца больше, чем в начале 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Средний возраст женщин достиг 46,2 года, мужчин — 40,3 года.
В то же время медианный возраст на начало этого года был немного выше — 44 года, что соответствует показателю начала 2024 года. В частности, медианный возраст женщин составил 48 лет, мужчин — 41 год.
Медианный возраст — это возраст, при котором половина населения моложе или того же возраста, а другая половина — старше или того же возраста.
Самый высокий средний возраст — 48,5 года — зафиксирован в начале года в Краславском крае, а самый низкий — 35,2 года — в Марупском крае. Также наибольший медианный возраст — 52 года — отмечен в Краславском крае, а наименьший — 37 лет — в Марупском крае.