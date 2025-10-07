Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если сегодня вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы это можно было свалить ответственность за этот промах, постарайтесь оную лужу обойти.
Телец
Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным, то, что вы были правы, признают позже.
Близнецы
Сужая область своей деятельности вы, возможно, делаете ошибку. В столь тесные рамки не впишитесь ни вы сами, ни ваша фантазия.
Рак
Сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему, ограничьтесь простым наблюдением.
Лев
Оптимизм - вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих - выдернут из розетки.
Дева
Сегодня привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным, это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
Весы
Наслаждайтесь приятными мелочами. Хотя вполне возможно, что среди означенных мелочей попадется и весьма увесистый экземпляр. В таком случае не забудьте его сфотографировать, а то ведь будете потом хвастаться - не поверят.
Скорпион
Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат-то совсем не тот, который вам нужен, постарайтесь все же принять его как должное.
Стрелец
Сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений. Впрочем, если первое желание (дали) может оказаться затруднительным для выполнения, то условий для удовлетворения второго вы сможете найти в избытке и дома.
Козерог
Сегодня самые очевидные вещи будут казаться вам сложными, сложные же - элементарными. Самое время для разрешения глобальных вопросов.
Водолей
Не стоит быть к людям столь же требовательным, как и к себе самому, не все же столь совершенны. Сегодня вам придется проявить просто ангельское терпение, ибо возможно столкновение с человеком тупым и самовлюбленным до безобразия.
Рыбы
Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось. Чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то сожаления лучше оставить на потом.