Юридическая помощь без оплаты: кому и где она доступна в Латвии

Преподаватель ЛУ, директор центра юридической помощи и практики юридического факультета Сандра Зиле-Герейша пояснила, что консультации оказывают молодые юристы — студенты юридического факультета, но их работу контролируют профессиональные присяжные адвокаты. «Студент соберет всю исходную информацию о деле клиента, решит это дело в течение трех-четырех недель, а затем это решение оценит профессиональный адвокат. И только после этого клиент получит официальный ответ». Консультации проводятся на латышском языке, так что, если с ним есть проблемы, лучше прийти с кем-то, кто сможет выступить для вас в роли переводчика. Для получения помощи нужно связаться с Центром и записаться на приём. Это можно сделать по телефону 67034737 или написав письмо на адрес zile@lu.lv.