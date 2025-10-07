Юридическая помощь без оплаты: кому и где она доступна в Латвии
В Латвии любой желающий может получить бесплатную юридическую помощь — от консультаций студентов-юристов до поддержки в суде для нуждающихся. Главное — знать, куда обратиться и как записаться.
С середины октября и до середины мая в Латвийском университете можно будет получить бесплатные юридические консультации по вопросам семьи, жилья и трудового права. Правда, ответ на волнующий вас вопрос вы получите не сразу, его придется подождать три-четыре недели, сообщает LSM+.
Преподаватель ЛУ, директор центра юридической помощи и практики юридического факультета Сандра Зиле-Герейша пояснила, что консультации оказывают молодые юристы — студенты юридического факультета, но их работу контролируют профессиональные присяжные адвокаты. «Студент соберет всю исходную информацию о деле клиента, решит это дело в течение трех-четырех недель, а затем это решение оценит профессиональный адвокат. И только после этого клиент получит официальный ответ». Консультации проводятся на латышском языке, так что, если с ним есть проблемы, лучше прийти с кем-то, кто сможет выступить для вас в роли переводчика. Для получения помощи нужно связаться с Центром и записаться на приём. Это можно сделать по телефону 67034737 или написав письмо на адрес zile@lu.lv.
Бесплатные юридические консультации также можно получить в рамках ежегодных дней адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей. Обычно они проходят весной. А еще регулярные бесплатные юридические консультации в определенные дни оказывают некоторые юридические бюро.
Еще один вариант — запросить бесплатную юридическую помощь в судебной администрации. Вся информация о порядке подачи заявления на помощь и возможностях ее получения есть на сайте tiesas.lv. Жилищные дела (например, выселение из квартиры), долги, бракоразводные дела, алименты — в подобных делах государство может обеспечить вас юристом или адвокатом.