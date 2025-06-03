Шокирующее открытие: в большинстве видов пива обнаружили опасные вещества
Исследователи обнародовали неожиданную и тревожную информацию: большинство видов пива, включая продукцию крафтовых пивоварен, содержит так называемые "вечные загрязнители" — стойкие химические вещества PFAS.
Это открытие опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology. В рамках исследования были проанализированы 23 сорта пива из различных регионов США. Результаты оказались ошеломляющими — в 95% образцов были обнаружены PFAS, в частности PFOS (перфтороктансульфонат) и PFOA (перфтороктановая кислота).
PFAS — это стойкие синтетические соединения, которые не разрушаются в природе и могут накапливаться в организме человека. Они используются в водоотталкивающих, жироотталкивающих и антипригарных покрытиях: от текстиля и упаковки до антипригарной посуды и противопожарной пены. Именно из-за своей "вечной" природы они вызывают серьезные опасения экологов и врачей.
Исследователи адаптировали методику Агентства по охране окружающей среды США (EPA), применяемую для анализа питьевой воды, и использовали ее для проверки пива. Самые высокие концентрации PFAS были зафиксированы в напитках, произведенных в районах с уже известными случаями загрязнения водоснабжения. Так, пивоварни из бассейна реки Кейп-Фиар в Северной Каролине отличились как по разнообразию, так и по уровню содержания PFAS. Это подтвердило гипотезу, что загрязнение воды напрямую влияет на конечный продукт — пиво.
По словам руководителя исследования Дженнифер Хопоник Редмон, эта работа должна стать стимулом для ужесточения правил очистки воды и повышения контроля качества на всех этапах производства напитков. Пока что действующие нормативы EPA охватывают только питьевую воду, но не распространяются на продукты, изготовленные на ее основе. Более того, даже известные международные бренды не защищены от подобной угрозы, особенно если происхождение используемой воды неизвестно или недостаточно контролируется.
Это исследование не только вызывает обеспокоенность, но и побуждает потребителей внимательнее относиться к происхождению продуктов. А также поощрять производителей к более экологичным и ответственным практикам.
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