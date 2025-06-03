Шокирующее открытие: в большинстве видов пива обнаружили опасные вещества

По словам руководителя исследования Дженнифер Хопоник Редмон, эта работа должна стать стимулом для ужесточения правил очистки воды и повышения контроля качества на всех этапах производства напитков. Пока что действующие нормативы EPA охватывают только питьевую воду, но не распространяются на продукты, изготовленные на ее основе. Более того, даже известные международные бренды не защищены от подобной угрозы, особенно если происхождение используемой воды неизвестно или недостаточно контролируется.