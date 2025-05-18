Пиво может быть полезным - если выбрать правильное
Пиво — один из самых популярных напитков в мире, но его влияние на здоровье остается предметом дискуссий. Исследования показывают, что оно может оказывать положительное воздействие на микрофлору кишечника, но важно учитывать его состав и выбирать наиболее безопасные варианты.
Кандидат биологических наук, микробиолог Софья Цветикова отмечает, что в составе пива присутствуют полифенолы, содержащиеся в солоде и хмеле. Эти вещества растительного происхождения способствуют росту полезных бактерий кишечника, оказывая противовоспалительный и антиоксидантный эффект.
Кроме того, пиво содержит пребиотики — пищевые волокна, которые питают полезные бактерии микробиоты и помогают защитить организм от дисбактериоза. В напитке также присутствуют меланоидины, обладающие антиоксидантными и антибактериальными свойствами.
Несмотря на наличие полезных соединений, алкогольное пиво содержит этанол, который в процессе метаболизма превращается в ацетальдегид — токсичное вещество, способное негативно воздействовать на все системы организма, включая микробиоту кишечника. Исследования показывают, что чрезмерное употребление алкоголя снижает бактериальное разнообразие кишечника и увеличивает количество вредных микроорганизмов.
Исследования подтверждают, что безалкогольное пиво может приносить пользу кишечной микрофлоре без негативного воздействия этанола. Оно содержит те же полезные компоненты, но не оказывает токсического влияния на организм. Умеренное употребление безалкогольного пива может способствовать увеличению бактериального разнообразия и улучшению барьерной функции кишечника.