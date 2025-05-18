Пиво может быть полезным - если выбрать правильное

Кандидат биологических наук, микробиолог Софья Цветикова отмечает, что в составе пива присутствуют полифенолы, содержащиеся в солоде и хмеле. Эти вещества растительного происхождения способствуют росту полезных бактерий кишечника, оказывая противовоспалительный и антиоксидантный эффект.

Кроме того, пиво содержит пребиотики — пищевые волокна, которые питают полезные бактерии микробиоты и помогают защитить организм от дисбактериоза. В напитке также присутствуют меланоидины, обладающие антиоксидантными и антибактериальными свойствами.