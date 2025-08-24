Осталось 25 лет: ученый сделал шокирующее заявление о будущем человечества

Учёный сделал шокирующее заявление о том, что существует 49-процентная вероятность конца света всего через 25 лет. Американский учёный и историк Джаред Даймонд предсказывает, что к 2050 году цивилизация может рухнуть. В интервью Intelligencer он сказал: «Я бы оценил вероятность того, что мир в нынешнем виде рухнет к 2050 году, примерно в 49%».