Осталось 25 лет: ученый сделал шокирующее заявление о будущем человечества
Пулитцеровский лауреат предостерегает, что к 2050 году человечество должно выработать более устойчивые практики, «иначе будет слишком поздно».
Учёный сделал шокирующее заявление о том, что существует 49-процентная вероятность конца света всего через 25 лет. Американский учёный и историк Джаред Даймонд предсказывает, что к 2050 году цивилизация может рухнуть. В интервью Intelligencer он сказал: «Я бы оценил вероятность того, что мир в нынешнем виде рухнет к 2050 году, примерно в 49%».
Даймонд пояснил, что рыбные промыслы и сельское хозяйство во всем мире «управляются неустойчиво», и ресурсы истощаются с тревожной скоростью.
«С теми темпами, которые мы имеем сейчас, ресурсы, жизненно необходимые для существования сложных обществ, расходуются неустойчиво. Рыбные промыслы во всем мире, большинство хозяйств — ими управляют неустойчиво, и они истощаются».
Аналогичная ситуация с землей и пресной водой: «Фермерские хозяйства во всем мире, большинство ферм управляется неустойчиво. Почва, плодородный слой почвы во всем мире, пресная вода — они расходуются неустойчиво».
По его словам, при нынешних тенденциях мир сможет еще несколько десятилетий существовать на основе неустойчивого использования, но примерно к 2050 году это станет невозможным: «Это значит, что к 2050 году либо мы найдем устойчивый путь, либо будет слишком поздно».
Даймонд подчеркнул, что перемены должны происходить на всех уровнях — от индивидуального до государственного: «Что мы можем сделать? Либо действовать на индивидуальном уровне, либо на среднем уровне — через компании, либо на высшем — через государство. Все три уровня необходимы».
«Каждый человек может что-то сделать. Мы можем покупать другие автомобили, меньше ездить, голосовать за развитие общественного транспорта — это одно. Есть и корпоративные интересы... Я вижу, что крупные корпорации, хотя некоторые делают ужасные вещи, другие совершают и замечательные поступки, о которых редко пишут на первых полосах».
Как ранее писал Otkrito.lv, подсчитано, что убытки от природных катастроф достигли самого высокого уровня за 14 лет.