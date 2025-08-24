SPA с ароматом плесени за миллион: хозяева готовы продать закрытый из-за антисанитарии комплекс отдыха в Екабпилсе

Водный релаксационный центр принадлежит компании SIA "Reāls", член правления которой Модрис Лацис отказался публично комментировать ситуацию, но в письменном заявлении извинился перед клиентами и пояснил, что семейный бизнес после ковидных ограничений так и не смог полностью восстановиться, поэтому теперь они готовы продать комплекс. Ранее рассматривались разные варианты, включая сотрудничество с самоуправлением и восстановление объекта. По их мнению, существующий бассейн не соответствует стандартам, реконструкция потребовала бы миллионов, а строительство нового комплекса с аналогичной инфраструктурой обошлось бы примерно в 4–6 миллионов евро.