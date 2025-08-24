SPA с ароматом плесени за миллион: хозяева готовы продать закрытый из-за антисанитарии комплекс отдыха в Екабпилсе
Инспекция здравоохранения приостановила работу Citrus SPA в Екабпилсе из-за антисанитарии. Владельцы признали устаревшее состояние комплекса и готовы продать его, оценивая имущество в миллион евро.
После полученных жалоб на антисанитарные условия Инспекция здравоохранения приостановила работу расположенного в Екабпилсе комплекса Citrus SPA. Владельцы места отдыха признают, что комплекс устарел и не соответствует требованиям, он требует больших вложений, которые нынешние хозяева себе позволить не могут, поэтому готовы продать центр.
Недавно в Инспекцию здравоохранения обратилась женщина, посетившая Citrus SPA по подарочной карте. Однако насладиться водными развлечениями ее семья не смогла, так как помещения были грязные, вонючие, с осыпавшейся штукатуркой и во многих местах видимой плесенью. В сауне температура была значительно ниже обещанной, а воздух там невыносимо пах мочой. В одном из помещений пол был усеян экскрементами грызунов.
Подарочную карту на посещение предоставила компания Lieliska dāvana, чье описание обещало "неповторимый отдых". Известно, что на фоне скандала обе крупнейшие компании подарочных сертификатов — Lieliska dāvana и Dāvanu serviss — уже исключили Citrus SPA из своего каталога и предложили клиентам обменять уже купленные карты на другие услуги.
Инспекция ранее уже получала жалобы на это место. После последней жалобы инспекция провела проверку и, обнаружив неприемлемые условия, без предварительного предупреждения приостановила деятельность центра релаксации в соответствии с Законом об эпидемиологической безопасности.
Водный релаксационный центр принадлежит компании SIA "Reāls", член правления которой Модрис Лацис отказался публично комментировать ситуацию, но в письменном заявлении извинился перед клиентами и пояснил, что семейный бизнес после ковидных ограничений так и не смог полностью восстановиться, поэтому теперь они готовы продать комплекс. Ранее рассматривались разные варианты, включая сотрудничество с самоуправлением и восстановление объекта. По их мнению, существующий бассейн не соответствует стандартам, реконструкция потребовала бы миллионов, а строительство нового комплекса с аналогичной инфраструктурой обошлось бы примерно в 4–6 миллионов евро.
Текущее имущество оценено примерно в один миллион евро. Компания предлагала купить его самоуправлению, но интереса с его стороны не было. Владельцы надеются, что покупатель все же найдется и центр сможет возобновить работу.