Подарок с плесенью и запахом мочи: визит в "центр водной релаксации" в Екабпилсе обернулся кошмаром

Женщина, «одаренная» подарочной картой в spa, не только выложила в соцсети видео и фото увиденного, но и пожаловалась в Инспекцию здравоохранения, надеясь, что это место либо приведут в порядок, либо закроют, так как в нынешнем виде оно точно небезопасно для посетителей! Стоит добавить, что ситуацию вокруг Citrus в начале прошлого года подробно описали СМИ Екабпилса. В конце года самоуправление Екабпилсского края рассматривало возможность выкупить у SIA «Reāls» комплекс Citrus SPA, куда входит и ныне закрытый бассейн (он прекратил работу во время ковид-пандемии и по финансовым причинам так и не возобновил деятельность). Председатель думы края Райвис Рагайнис пояснил: «То, что пугает в Citrus SPA, — это подъездные пути, парковки, которые там надо было бы обустроить, а также затраты на ремонт, которые потребовались бы, плюс еще и расходы на покупку». В итоге самоуправление отказалось от сделки, а жители Екабпилса остались без бассейна, где раньше проходили уроки плавания для школьников, тренировки и другие занятия. Чтобы насладиться плаванием, екабпилчанам теперь приходится ездить в Ливаны или Илуксте.