Подарок с плесенью и запахом мочи: визит в "центр водной релаксации" в Екабпилсе обернулся кошмаром
Посетительница, которая недавно побывала в "центре водной релаксации" (так его называют владельцы) — spa-отеле Citrus, поделилась в Facebook увиденным и пережитым, чтобы удержать других доверчивых любителей отдыха и водных удовольствий подальше от таких развлечений.
Ей досталась подарочная карта на посещение этого центра, и вместо отдыха ее ждало неописуемое потрясение: «Когда мы приехали, первым тревожным сигналом было то, что на стоянке наша машина оказалась единственной. Сама "гостиница" снаружи выглядела довольно отталкивающе, я бы даже сказала — заброшенной. Нашли вход, зашли внутрь. На ресепшене нас никто не встретил. Думали, вот-вот кто-то появится, но проходит пять минут, потом десять… Так никого и не дождавшись, позвонили по номеру, указанному в интернете. Трубку сняла какая-то молодая девушка, сказав, что сейчас придет. Она пришла, отсканировала подарочную карту, показала направление к раздевалкам и добавила, что у нас в распоряжении две часа, можем пользоваться всем, что увидим», — пишет Лиене Хермане.
«Дальше начались наши "приключения"! Захожу в женскую раздевалку и просто застываю: помещение холодное, с неприятным запахом, который словами не описать. Плиточный пол явно грязный, в волосах и пыли, был и резиновый коврик, чтобы легче было стоять на мокром полу, но он явно сгнил. Далее — душевые… грязные, желтые, пол в пятнах, все воняло! Было по-настоящему страшно идти дальше, но раз уж зашли, грех было не посмотреть и другие помещения.
Следующая комната оказалась главной и, похоже, единственной, доступной для нас. Там был один обычный бассейн, джакузи и холодный бассейн. Большой бассейн, похоже, вообще давно не использовался — на поверхности воды виднелся слой грязи. В джакузи вода была холодная, желтая и явно с песком, в холодный бассейн мы не пошли, но и он не выглядел чистым. Везде вода была холодная. Со стен почти везде осыпалась штукатурка. Зачем в таком помещении зеркала — непонятно, но даже они были очень грязные. Все было грязное!
Мы подумали, может, с сауной будет лучше, но — увы. В обещанной 90-градусной сауне было хорошо если 50 градусов, и создавалось впечатление, что ее вообще не убирали, а вторая сауна, вроде «паровая», — весь дверной проем в плесени. Когда открыли дверь, нас накрыл облакo пара и запаха мочи. Дольше двух секунд находиться там было невозможно. Запах мочи был просто невыносимый!
У этого “spa” над бассейном имелся еще один этаж, куда надо было подниматься по ржавым железным лестницам, где наверняка можно подхватить какую-нибудь инфекцию, только чтобы наверху посидеть на пяти стульях. Но венцом всего был пол второго этажа, усыпанный экскрементами грызунов. ОТВРАТИТЕЛЬНО, АНТИГИГИЕНИЧНО, просто без комментариев. После этого мы быстро покинули этот "центр развлечений" и отправились домой. На выходе девушка разговаривала по телефону с очередными потенциальными посетителями».
Женщина, «одаренная» подарочной картой в spa, не только выложила в соцсети видео и фото увиденного, но и пожаловалась в Инспекцию здравоохранения, надеясь, что это место либо приведут в порядок, либо закроют, так как в нынешнем виде оно точно небезопасно для посетителей! Стоит добавить, что ситуацию вокруг Citrus в начале прошлого года подробно описали СМИ Екабпилса. В конце года самоуправление Екабпилсского края рассматривало возможность выкупить у SIA «Reāls» комплекс Citrus SPA, куда входит и ныне закрытый бассейн (он прекратил работу во время ковид-пандемии и по финансовым причинам так и не возобновил деятельность). Председатель думы края Райвис Рагайнис пояснил: «То, что пугает в Citrus SPA, — это подъездные пути, парковки, которые там надо было бы обустроить, а также затраты на ремонт, которые потребовались бы, плюс еще и расходы на покупку». В итоге самоуправление отказалось от сделки, а жители Екабпилса остались без бассейна, где раньше проходили уроки плавания для школьников, тренировки и другие занятия. Чтобы насладиться плаванием, екабпилчанам теперь приходится ездить в Ливаны или Илуксте.
Известно, что на фоне скандала крупнейшие компании подарочных сертификатов — Lieliska dāvana и Dāvanu serviss — уже исключили Citrus SPA из своего каталога и предложили клиентам обменять уже купленные карты на другие услуги. А после проверки инспекторы подтвердили жалобы и приняли решение закрыть комплекс до устранения нарушений.