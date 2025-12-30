Некоторых жителей Латвии в новогоднюю ночь ждет мороз до -18 градусов
Канун Нового года в Латвии будет преимущественно солнечным, местами возможны снег и метель. Днем ожидается -2…-7, а вечером во многих районах похолодает ниже -10; в новогоднюю ночь в Видземе и Латгале местами до -18.
Местами ожидаются снег и метель, днем будет преимущественно солнечно. В канун Нового года небольшой снег ожидается в Латгале и на востоке Видземе, снегопад возможен и в некоторых местах на побережье. Ветер - северный от слабого до умеренно сильного, ночью на побережье сохранятся порывы до 19 метров в секунду.
В середине дня температура воздуха поднимется до -2...-7 градусов, но вечером во многих местах опустится ниже -10 градусов, а в Видземе и Латгале в новогоднюю ночь ожидается мороз до -18 градусов.
В Риге в последний день года будет небольшая и переменная облачность, возможен кратковременный снег. Будет дуть умеренный северный ветер, ночью у моря - с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха утром и днем составит -3...-5 градусов; в праздничный вечер с наступлением безветрия столбики термометров опустятся на несколько градусов ниже.