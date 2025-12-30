Некоторых жителей Латвии в новогоднюю ночь ждет мороз до -18 градусов

В Риге в последний день года будет небольшая и переменная облачность, возможен кратковременный снег. Будет дуть умеренный северный ветер, ночью у моря - с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха утром и днем составит -3...-5 градусов; в праздничный вечер с наступлением безветрия столбики термометров опустятся на несколько градусов ниже.