Сегодня 13:03
Понауехали! Четверть миллиона граждан живет подальше от Латвии - вплоть до Замбии и Папуа - Новой Гвинеи
На 1 июля этого года 250 599 граждан Латвии указали своим местом жительства иностранные государства, свидетельствуют обобщенные данные Управления по делам гражданства и миграции.
Больше всего — 100 374 — граждан Латвии зарегистрировали место жительства в Великобритании. Далее следуют Германия с 26 786 гражданами Латвии и Ирландия с 24 101 гражданином.
5317 граждан Латвии указали своим местом жительства Россию, а 1108 — Беларусь. С 24 февраля 2022 года, после вторжения России в Украину, латвийские учреждения регулярно призывают граждан Латвии не ездить в Россию и Беларусь.
Есть и по одному гражданину Латвии, проживающему в таких странах, как Замбия, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, а также в других местах.