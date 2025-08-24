Понауехали! Четверть миллиона граждан живет подальше от Латвии - вплоть до Замбии и Папуа - Новой Гвинеи
Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

На 1 июля этого года 250 599 граждан Латвии указали своим местом жительства иностранные государства, свидетельствуют обобщенные данные Управления по делам гражданства и миграции.

Больше всего — 100 374 — граждан Латвии зарегистрировали место жительства в Великобритании. Далее следуют Германия с 26 786 гражданами Латвии и Ирландия с 24 101 гражданином.

5317 граждан Латвии указали своим местом жительства Россию, а 1108 — Беларусь. С 24 февраля 2022 года, после вторжения России в Украину, латвийские учреждения регулярно призывают граждан Латвии не ездить в Россию и Беларусь.

Есть и по одному гражданину Латвии, проживающему в таких странах, как Замбия, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, а также в других местах.

БеларусьИрландияГерманияЗамбия

