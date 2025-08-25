Исследование мнений показало, что налоги в Латвии - одни из самых несправедливых во всей Европе
Последний опрос Евробарометра, посвященный налогообложению, показывает, что граждане открыты к изменениям в политике, которые сделают налоги более справедливыми и экологичными.
В 2024 году 80% респондентов согласились с тем, что крупные транснациональные компании должны платить минимальный налог в каждой стране, где они работают.
Почти две трети респондентов (65%) поддерживают введение налога для самых богатых людей (0,001%), чтобы обеспечить им минимальный уровень налогов. Наибольшая поддержка наблюдается в Венгрии (78%), Болгарии (71%) и Хорватии (71%).
Что касается справедливости, то лишь каждый пятый житель Евросоюза считает, что налоговые отчисления в его стране пропорциональны доходам и богатству "в значительной степени", при этом большинство респондентов настроены более скептически.
Наиболее справедливой эта система считается в Финляндии и Люксембурге, в то время как Латвия, Чехия, Литва и Польша занимают самые низкие позиции по справедливости налогообложения.
Среди тех, кто согласен с повышением налогов для улучшения государственных услуг, почти половина опрошенных в первую очередь нацелилась бы на табак и алкоголь, а треть - на повышение налогов на инвестиционные доходы, такие как вклады и аренда.
Почти шесть из десяти граждан ЕС выступают за фискальные меры для предотвращения использования или потребления экологически вредных товаров и загрязняющих окружающую среду энергоносителей. Большинство из них отдали бы предпочтение налогам на неперерабатываемую или трудноперерабатываемую продукцию, затем на пластик и выбросы парниковых газов.
В Латвии тем временем, действительно, могут скоро поднять налоги. Но не экологические, а самые обыкновенные.