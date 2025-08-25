Эмигрант рассказал, что в Швеции подготовка дочери к школе стоила 3 евро, и нарвался на критику: "Зато вы потеряете латышскую идентичность"

Он добавил, что поделился этой историей не для того, чтобы похвастаться, а чтобы показать латвийским родителям и политикам, что такая система могла бы работать и в Латвии. "Зачем я об этом пишу? Не для того, чтобы хвастаться, а чтобы вызвать в Латвии позитивную зависть, которая подействовала бы на "твиттерных политиков", и латвийские родители потребовали бы то же самое как абсолютную норму. Ведь реально нет ни одной причины, почему так не может быть и в Латвии", — написал он в X.