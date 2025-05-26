Эта болезнь чаще всего появляется у людей 55+. Но в наше время ее обнаруживают и у молодых

Рак мочевого пузыря часто начинается с небольших и легко игнорируемых симптомов, которые люди зачастую принимают за безобидные проблемы мочевыводящих путей. Одним из первых и наиболее заметных признаков рака, свидетельствующих о том, что что-то не в порядке, является кровь в моче. Цвет мочи может стать розовым, красноватым или даже темным, как кола. Эти перемены зачастую не сопровождаются болью, поэтому люди склонны их игнорировать или откладывать визит к врачу. К сожалению, многие обращаются к врачу уже на поздней стадии, когда лечение становится более сложным.