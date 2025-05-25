Как понять, что организму чего-то не хватает: пять важных сигналов, которые мы часто игнорируем

Если сводит ноги по ночам, дергается веко или чувствуются «мурашки» без причины — это может быть сигналом о нехватке магния, кальция или калия. Эти минералы отвечают за нормальную работу мышц и нервной системы. Особенно быстро они расходуются при стрессе, сильных физических нагрузках или приемe некоторых лекарств (например, диуретиков).