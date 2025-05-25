Как понять, что организму чего-то не хватает: пять важных сигналов, которые мы часто игнорируем
Иногда организм подает сигналы о нехватке важных веществ — но мы принимаем их за усталость, возраст или «пустяки». Между тем именно такие мелочи могут быть первыми звоночками о том, что телу не хватает чего-то жизненно необходимого. Вот пять распространённых сигналов, которые стоит воспринимать всерьез.
1. Тянет на сладкое, соленое или жирное
Когда организм остро «просит» что-то определенное — это не просто каприз.
- Сладкого часто хочется при недостатке магния или хрома, особенно после стресса.
- Соленого — при дефиците электролитов, например, натрия или калия.
- Жирного и жареного — при нехватке «медленных» калорий или полезных жиров (особенно в холодное время года).
- Если вас регулярно тянет к определенным вкусам — стоит задуматься о сбалансированности питания.
2. Появились трещинки в уголках рта
Это может говорить о нехватке витаминов группы B, особенно B2 и B6, а также железа. Часто такое наблюдается при ослабленном иммунитете, анемии или в период сильной усталости.
Плюс: сухость губ и слизистых — признак дефицита жидкости и жирорастворимых витаминов (A, E).
3. Выпадают волосы, ломаются ногти
Да, волосы выпадают у многих — особенно весной и осенью. Но если это продолжается дольше пары недель и сопровождается ломкостью ногтей, сухостью кожи — это может быть признаком нехватки:
- Железа,
- Цинка,
- Биотина (витамина B7),
- Омега-3 жирных кислот.
- Также стоит проверить щитовидную железу: сбои в ее работе часто отражаются на внешности.
4. Судороги в ногах, подергивания век
Если сводит ноги по ночам, дергается веко или чувствуются «мурашки» без причины — это может быть сигналом о нехватке магния, кальция или калия. Эти минералы отвечают за нормальную работу мышц и нервной системы. Особенно быстро они расходуются при стрессе, сильных физических нагрузках или приемe некоторых лекарств (например, диуретиков).
5. Постоянная усталость и "туман в голове"
Если даже после сна вы чувствуете себя выжатыми, трудно сосредоточиться, появляется забывчивость — это может говорить о дефиците:
- Железа (вплоть до анемии),
- Витамина D,
- Витамина B12,
- Йода (если вы мало употребляете морепродуктов и не используете йодированную соль).
- Такое состояние часто называют «функциональной усталостью», и его нельзя оставлять без внимания.
Что делать?
Иногда достаточно изменить питание — добавить орехи, рыбу, зелень, бобовые, цельные крупы. Но если симптомы держатся долго, лучше не заниматься самодиагностикой — сдайте анализы и проконсультируйтесь с врачом.