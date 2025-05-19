Проверьте себя и близких: врачи назвали пять ранних признаков наступающей деменции

Как пишет Express, по данным на 2022 год почти 80 тысяч человек в Великобритании моложе 65 лет имели диагностированную деменцию. Однако эксперты считают, что около трети больных все еще не поставлен диагноз. Как объясняет профессор Дэйм Луиза Робинсон, профессор геронтологии из Ньюкаслского университета и практикующий врач, «многие считают, что потеря памяти и спутанность сознания — это естественная часть старения, с которой ничего не поделаешь, поэтому они не обращаются за помощью к врачу». Ниже перечислены ключевые признаки деменции, на которые стоит обратить внимание.