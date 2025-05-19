Проверьте себя и близких: врачи назвали пять ранних признаков наступающей деменции
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Мнения специалистов

Проверьте себя и близких: врачи назвали пять ранних признаков наступающей деменции

Отдел новостей

Otkrito.lv

Люди до 65 лет редко задумываются об этом заболевании, но статистика неумолима: за последние десять лет число людей, живущих с деменцией, резко выросло.

Как пишет Express, по данным на 2022 год почти 80 тысяч человек в Великобритании моложе 65 лет имели диагностированную деменцию. Однако эксперты считают, что около трети больных все еще не поставлен диагноз. Как объясняет профессор Дэйм Луиза Робинсон, профессор геронтологии из Ньюкаслского университета и практикующий врач, «многие считают, что потеря памяти и спутанность сознания — это естественная часть старения, с которой ничего не поделаешь, поэтому они не обращаются за помощью к врачу». Ниже перечислены ключевые признаки деменции, на которые стоит обратить внимание.

Спутанность сознания и дезориентация

Внезапное развитие этих симптомов в течение нескольких часов или дней может быть вызвано и другими причинами: инфекциями (например, мочевыми или легочными) или побочными эффектами лекарств (например, сильных обезболивающих или снотворных).

Однако если спутанность нарастает медленно и продолжается долго — это может указывать на ранние стадии болезни Альцгеймера или сосудистой деменции, связанных с нарушением кровоснабжения мозга.

Повседневные провалы в памяти

Проблемы с памятью — один из наиболее ранних признаков деменции, особенно болезни Альцгеймера. Они связаны с нарушениями в гиппокампе — участке мозга, отвечающем за запоминание и восстановление воспоминаний.

«Ненормальное накопление белков амилоида и тау мешает обработке информации в мозге», — поясняет профессор Робинсон. 

Если забывчивость становится регулярной и начинает мешать повседневной жизни, особенно у людей младше 65 лет, стоит обратиться за медицинской помощью.

Трудности с речью и пониманием

Найти нужное слово с возрастом становится сложнее — это нормально. Но если человек все чаще не может подобрать слова, путает их, повторяет или упрощает речь — это тревожный сигнал.

«Такое поведение может указывать на поражение речевых центров мозга, в частности лобных и височных долей», — объясняет невролог Паареш Малхотра из Имперского колледжа Лондона. Это характерно для лобно-височной деменции, но может встречаться и при сосудистой деменции.

Проблемы с восприятием расстояний

Если человек регулярно спотыкается, цепляется за предметы или с трудом определяет расстояние до объектов, причиной может быть нарушение обработки зрительной информации в мозге (затылочная и теменная доли).

«Иногда я сталкиваюсь с пациентами, которым окулист говорит, что со зрением все в порядке, но они все равно жалуются на проблемы», — говорит профессор Ник Фокс из Университетского колледжа Лондона. Также могут возникать трудности с распознаванием знакомых предметов или сложных узоров.

Изменения личности

Если близкий человек начинает вести себя нехарактерно: проявляет равнодушие, теряет эмпатию, становится грубым или даже оскорбительным — это может быть связано с поражением лобных долей мозга.

«Это может быть особенно болезненно, ведь человек будто становится другим — и часто перестает понимать, что причиняет боль», — говорит профессор Фокс.

Если вы заметили подобные симптомы у себя или близких, важно не игнорировать их и как можно раньше обратиться к врачу. Ранняя диагностика деменции может помочь замедлить прогрессирование болезни и сохранить качество жизни.

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