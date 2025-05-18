В AKROPOLE Alfa пройдут бесплатные измерения и консультации для женщин
20 мая с 16:00 до 19:00 Mēness aptieka организует Остановку здоровья для женщины в торговом центре AKROPOLE Alfa на Бривибас гатве, 372 в Риге. Заботясь о здоровье и самочувствии женщины, специалисты призывают обратить внимание на значение гормональных колебаний в жизненном цикле.
Более трети, или 37% латвийских женщин признаются, что за последний год испытывали какие-либо нарушения гормональной деятельности, это выяснилось в опросе Mēness aptieka и исследовательского агентства Norstat, проведенном в марте этого года. Чуть более 40% опрошенных ощутили нарушения сна, еще 22% наблюдали сухость кожи, выпадение волос, проблемы хрупкости ногтей, и каждая десятая — колебания веса без видимых причин.
Фармацевт Mēness aptieka Диана Гвоздева рассказывает: «Не секрет, что женщины в течение жизни испытывают гормональные колебания на разных этапах, например во время беременности, менопаузы, они могут быть связаны с различными состояниями здоровья, образом жизни, привычками в повседневной жизни. Важно вовремя прислушаться к своему организму, осознать возможные факторы риска, понять симптомы и не бояться искать и использовать имеющиеся возможности для консультации, диагностики, а также помощь, чтобы уменьшить влияние этих изменений и улучшить качество жизни».
Физиотерапевт поликлиники Dzelzceļš Veselības centru apvienība (VCA) Ирина Петерсоне призывает обратить внимание на осанку, упражнения, подходящие для разных возрастов: «Если говорить о физической активности, надо отметить, что у женщин мышечная масса относительно стабильна с 18 до 30 лет, но она постепенно снижается с возрастом, поэтому важно осознавать плюсы физической активности и адаптировать нагрузку на разных возрастных этапах и в период гормональных изменений. Стоит подчеркнуть важность осанки, если думать о работе абсолютно всех мышц тела, в том числе и мышц основания таза, или, например, деятельности щитовидной железы, если из-за неправильной осанки ухудшено ее кровоснабжение, что может быть фактором риска гормональных нарушений».
На Остановке здоровья Mēness aptieka для женщины:
Консультации будущих врачей Латвийской ассоциации медицинских студентов и измерения — возможность бесплатно пройти тест качества сна, измерить кровяное давление и определить индекс массы тела.
Физиотерапевт поликлиники VCA Dzelzceļš Ирина Петерсоне проконсультирует о правильной осанке, физической активности и упражнениях в разные возрастные периоды.
Гормональные изменения могут повлиять на самочувствие, сон, состояние кожи, вес и репродуктивное здоровье, поэтому контроль гормонов особенно важен для женщин, чтобы раньше выявлять нарушения и профилактически заботиться о здоровье и самочувствии. Особые предложения Centrālā laboratorija (CL) для участниц мероприятия:
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Подготовленные производителями предложения для красоты и здоровья.
Посетительницы смогут творчески проявить себя в мероприятии «Рецепт моего здоровья», используя фотозеркало с возможностью получения распечаток и изображений в цифровой форме.
Репрезентативный опрос населения Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat провела в марте этого года по всей Латвии, опросив 1349 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.