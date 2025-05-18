В AKROPOLE Alfa пройдут бесплатные измерения и консультации для женщин

Физиотерапевт поликлиники Dzelzceļš Veselības centru apvienība (VCA) Ирина Петерсоне призывает обратить внимание на осанку, упражнения, подходящие для разных возрастов: «Если говорить о физической активности, надо отметить, что у женщин мышечная масса относительно стабильна с 18 до 30 лет, но она постепенно снижается с возрастом, поэтому важно осознавать плюсы физической активности и адаптировать нагрузку на разных возрастных этапах и в период гормональных изменений. Стоит подчеркнуть важность осанки, если думать о работе абсолютно всех мышц тела, в том числе и мышц основания таза, или, например, деятельности щитовидной железы, если из-за неправильной осанки ухудшено ее кровоснабжение, что может быть фактором риска гормональных нарушений».