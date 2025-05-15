"Зависимые не меняются": латвийка с четырьмя детьми рассказала, как сбежала от мужа-алкоголика
"Тогда я взяла четверых детей, каждому — по пакету с одеждой, и мы ушли из финансово благополучной жизни в ужасную квартиру, где не было ничего", — вспоминает самый трудный выбор в своей жизни мама четверых детей. Она делится своим опытом в надежде, что ее история поможет другим понять: бывают ситуации, когда нужно просто быть сильной и действовать — ради безопасности детей и самой себя.
Женщина рассказывает свою историю в социальных сетях и напоминает: мы не в силах изменить человека, который сам не хочет меняться. Единственное, что нужно делать — защищать себя и детей, избавляться от созависимости. Начало было действительно тяжелым, но даже в самые безнадежные моменты она знала — «там, наверху» что-то сработает, и решение найдется.
«Дорогие мамы, зависимые не меняются. Если вы созависимы — возьмите детей за руку и бегите», — обращается она к другим.
Вот ее история:
«Долго думала — писать или не писать. Да и времени особо не было. Но все же решилась. Коротко не получится, но, возможно, моя история дойдет до какой-нибудь мамы. В последнее время много читаю записей о том, можно ли изменить мужчину, можно ли помочь зависимому, о неуважении и так далее.
Я та самая мама, которая какое-то время назад делилась своим опытом, как уйти (сбежать) от алкоголика. Тогда я взяла четверых детей, каждому — по пакету с одеждой, и мы ушли из финансово благополучной жизни в ужасную квартиру, где не было ничего. Хотя сначала все казалось страшным и тяжелым, но сейчас у нас есть все необходимое для жизни.
Этот год прошел как на американских горках — то лучше, то хуже, снова лучше. Но главное — у нас теперь есть покой. Дети за этот год сильно повзрослели, стали спокойнее и самостоятельнее. В какой-то момент мы почти остались без жилья — так сложились обстоятельства, что я задержала оплату, но снова «высшие силы» были рядом, и я выкарабкалась как через игольное ушко.
Сейчас снова трудный период — нужно собраться, включить мозги, чтобы все оплатить, оплатить лагеря и починить машину, потому что без нее никак. Но я знаю — наверху обязательно что-то сработает, и решение найдется.
Почему я это пишу?
Потому что мы не в силах изменить человека, который сам не хочет меняться. Который не понимает, что Бог дал ему семью, детей — а он выбирает зависимость. Быть созависимым — это ужасно, но осознаешь это только тогда, когда освободишься.
Теперь, оглядываясь назад на этот год и обретенный покой, я не понимаю, где раньше были мои мозги и силы — так долго жить такой жизнью. Быть рядом с зависимым — это тонуть самой и топить своих детей. В моем случае даже наш уход ничего не изменил — он продолжает пить и не думает бросать. Уже год у него есть «причина» — мол, жена все у него отняла, он одинок. Хотя раньше он был не один, но все равно пил, и всегда находился повод. Дети тоже все видят — они не хотят возвращаться туда, даже в гости не ездят, хотя это печально.
Отец больше не поддерживает детей в их внеучебных занятиях, не ездит на соревнования и концерты — и на все у него один ответ: «У вас есть мама, пусть она обо всем и думает». Он знает, что для сына этот год важен — он может продолжить карьеру за пределами Латвии. Но создается ощущение, что он ждет, когда я провалюсь, не смогу дать нужное, и мне придется к нему обратиться. Этого не будет. Когда сын дважды попросил у него денег на соревнования за границей, отец ответил: «Убежал с матерью — пусть она и дает». Это его абсурдная логика — думает, что так вернет сына, ведь если бы он остался, то все бы ему оплачивалось.
Когда мы еще жили вместе, дети, видя, как отец открывает бутылку пива или виски, сразу напрягались, потому что знали — сейчас начнется ссора со всеми.
Когда мы начали жить отдельно, дети сказали: «Непривычно спокойно. Тихо. Ничего не боишься. Нет ссор, нет страха». Иногда я думаю — могла бы сделать это раньше, но надеялась, что он изменится, что все будет хорошо, находила сто причин, почему не могу уйти: не справлюсь, некуда идти, и снова надеялась, что он изменится.
Пока не поняла, что моральное давление в один день превратится в физическое. И поняла — все зашло так далеко, что я стала задумываться, как легче уйти из жизни. А это уже дно, куда себя загоняешь, будучи созависимой. Да, одной трудно бороться, думать обо всем, но это легче, чем жить такой жизнью.
Нет, дорогие мамы, зависимые не меняются. Может, и изменятся на год, но потом все вернется, и еще хуже. Вы можете быть эгоистками и страдать сами, но не позволяйте страдать детям.
Если вы сомневаетесь, справитесь ли, если вам кажется, что идти некуда — знайте, что «там, наверху» есть силы, которые помогут в нужный момент. Зависимость — это плохо, но созависимость — ужасна. А больше всего от такой жизни страдают дети. Мы не можем изменить весь мир, но можем изменить себя. В какую сторону — зависит только от нас.
Если ты созависима — возьми детей за руку и беги» .