"Зависимые не меняются": латвийка с четырьмя детьми рассказала, как сбежала от мужа-алкоголика

Теперь, оглядываясь назад на этот год и обретенный покой, я не понимаю, где раньше были мои мозги и силы — так долго жить такой жизнью. Быть рядом с зависимым — это тонуть самой и топить своих детей. В моем случае даже наш уход ничего не изменил — он продолжает пить и не думает бросать. Уже год у него есть «причина» — мол, жена все у него отняла, он одинок. Хотя раньше он был не один, но все равно пил, и всегда находился повод. Дети тоже все видят — они не хотят возвращаться туда, даже в гости не ездят, хотя это печально.