Когда поведение должно насторожить: признаки возможного психического расстройства у окружающих
Психические расстройства могут долго оставаться незамеченными окружающими, особенно если человек не проявляет агрессии или странностей на первый взгляд. Однако в некоторых случаях поведение, выражение лица или речь могут сигнализировать о том, что человек переживает внутренний кризис или страдает от серьезного психического состояния.
Вот пять признаков, которые могут указывать на возможные психические отклонения, в том числе — на расстройства из шизофренического спектра:
1. Отрешенность и необычная реакция на окружающих
Человек может выглядеть отстраненным, погруженным в себя, не реагировать на вопросы или обращенную к нему речь. Он может разговаривать сам с собой, смеяться без видимой причины или резко менять выражение лица.
2. Нелогичная или спутанная речь
Фразы могут быть бессвязными, странно построенными, перескакивающими с темы на тему. Иногда кажется, что человек говорит с кем-то невидимым или озвучивает внутренний монолог.
3. Чрезмерная подозрительность или тревожность
Некоторые люди с расстройствами мышления могут проявлять крайнее недоверие к окружающим, считать, что за ними следят или их хотят обмануть, даже если для этого нет оснований.
4. Необычный внешний вид или поведение
Яркая, несочетаемая одежда, надетая не по сезону, резкие движения, странные ритуалы или жестикуляция — все это может быть проявлением нарушенного восприятия реальности.
5. Эмоциональная неадекватность
Реакция на события может быть непропорциональной: смех в печальной ситуации, слезы без повода, отсутствие реакции на боль или угрозу. Это может быть признаком серьезных изменений в эмоциональной сфере.