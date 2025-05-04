Когда поведение должно насторожить: признаки возможного психического расстройства у окружающих

Если вы заметили, что кому-то явно плохо, — постарайтесь проявить сочувствие. В случае угрозы себе или окружающим — вызовите специалистов. Но главное — относитесь к людям с психическими расстройствами с пониманием и уважением: они прежде всего люди, а не диагноз.