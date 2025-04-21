Дожить до 100 лет - вполне реально: врач объясняет, как стареет общество и почему редкие болезни встречаются все чаще

Однако пациентам, которым нужны специфические операции, зачастую приходится долго ждать своей очереди. Рудзитис указывает, что в Латвии, как и во многих странах, такие вмешательства оплачиваются из госбюджета, и их количество зависит от доступного финансирования. «Если бы средств было больше, то врачи могли бы оперировать вдвое больше пациентов», — подчеркивает он.