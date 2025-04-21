Дожить до 100 лет - вполне реально: врач объясняет, как стареет общество и почему редкие болезни встречаются все чаще
Сегодня люди стареют медленнее, живут дольше, и дожить до 100 лет больше не кажется невозможным, подчеркивает профессор Рижского университета им. Страдиня и главный врач клиники Skrides Sirds Айнар Рудзитис. В передаче "Ārsts atbild" на TV24 он рассказал, как меняется восприятие возраста и как это влияет на диагностику и лечение болезней.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, человека до 65 лет в наше время считают молодым, а о старости можно говорить лишь с 90-летнего возраста. Люди в возрасте 70–80 лет зачастую остаются социально активными и физически дееспособными, и такой возраст больше не считается «глубокой старостью».
Редкие болезни учащаются, но лечение задерживается
Одновременно наблюдается рост числа аутоиммунных и редких заболеваний. Врач признает, что отчасти это связано с улучшенной диагностикой и большей осведомленностью: «Да, таких заболеваний становится больше, но также улучшается диагностика и понимание их природы. Есть возможность точнее расшифровать симптомы, благодаря чему ситуация становится лучше».
Однако пациентам, которым нужны специфические операции, зачастую приходится долго ждать своей очереди. Рудзитис указывает, что в Латвии, как и во многих странах, такие вмешательства оплачиваются из госбюджета, и их количество зависит от доступного финансирования. «Если бы средств было больше, то врачи могли бы оперировать вдвое больше пациентов», — подчеркивает он.
Вакцины и аутоиммунные заболевания — по-прежнему актуальная тема
В беседе также поднимался вопрос о влиянии вакцин на развитие редких заболеваний — особенно часто в обществе упоминается вакцина против Covid-19. Рудзитис отмечает, что вакцины активизируют иммунную систему и в редких случаях могут стать триггером для людей, склонных к аутоиммунным заболеваниям.
Однако он подчеркивает: «Статистика показывает, что вакцины в целом приносят гораздо больше пользы и спасают жизни, чем вредят. Да, у вакцин могут быть побочные эффекты — как и у любого лекарства».
Поэтому каждый случай необходимо рассматривать индивидуально, и универсального ответа для всех быть не может.