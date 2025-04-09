Недостаток сна и лишний вес: почему недосып заставляет нас переедать

Также Кашух призвала использовать «правило тарелки»: наполовину она должна быть заполнена овощами или фруктами, на четверть — сложными углеводами (например, крупами), и еще на четверть — белковыми продуктами (например, мясом или рыбой). Правильное питание и полноценный сон помогут организму быстрее адаптироваться к здоровому весу и удерживать его в норме, заключила она.