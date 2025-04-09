Недостаток сна и лишний вес: почему недосып заставляет нас переедать
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Мнения специалистов

Недостаток сна и лишний вес: почему недосып заставляет нас переедать

Отдел здоровья

Otkrito.lv

Недостаток сна может стать одной из причин набора лишнего веса, предупреждает гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, недосып усиливает аппетит, в то время как полноценный ночной отдых помогает его нормализовать.

«Многочисленные исследования показывают, что после бессонной ночи тянет на вредную еду — хочется съесть что-нибудь сладкое и жирное. Так мозг пытается восполнить дефицит энергии», — объяснила гастроэнтеролог. Врач добавила, что во сне вырабатываются гормоны, отвечающие за чувство голода и насыщения, а недостаток сна приводит к сбою в этом процессе: человеку сложно контролировать пищевое поведение.

Это не просто психологическая реакция, а гормональный сбой:

  • Снижается уровень лептина (гормона насыщения),

  • Повышается уровень грелина (гормона голода).

Такое нарушение приводит к тому, что человек переедает, даже не испытывая истинного чувства голода.

Если после основного приема пищи хочется перекусить, Кашух рекомендует:

  • Сначала выпить стакан воды — чувство голода может быть ложным и сигнализировать о жажде.

  • Если через 20–30 минут желание поесть сохраняется, выбирайте низкокалорийные продукты: овощной салат, йогурт без сахара или кефир.

Также Кашух призвала использовать «правило тарелки»: наполовину она должна быть заполнена овощами или фруктами, на четверть — сложными углеводами (например, крупами), и еще на четверть — белковыми продуктами (например, мясом или рыбой). Правильное питание и полноценный сон помогут организму быстрее адаптироваться к здоровому весу и удерживать его в норме, заключила она.

Дополнительные советы для поддержания здорового веса:

  • Спите не менее 7–8 часов в сутки. Регулярный сон стабилизирует гормональный фон.
  • Поддерживайте физическую активность — даже ежедневные прогулки помогают ускорить обмен веществ.
  • Управляйте стрессом: хронический стресс усиливает тягу к сладкому и жирному.
  • Избегайте гаджетов перед сном: синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, ухудшая засыпание.

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