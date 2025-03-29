Пропустил таблетку - получил осложнение: почему важно не играть с терапией
В различных исследованиях по всему миру доказано, что более половины пациентов не вовлекаются в терапию, или применяют лекарства, не соблюдая рекомендации врача. 27 марта 2025 года впервые в Латвии и в мире отмечался Всемирный день приверженности терапии. Осознавая, что причины, по которым пациенты не следуют указаниям врача, могут быть очень разными, а зачастую комплексными, фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне делится полезными советами для улучшения приверженности.
Чтобы выздороветь, важно правильно и корректно принимать лекарства. В свою очередь, страдающим от хронических заболеваний, например, сахарного диабета, психических и сердечно-сосудистых заболеваний, в основном лекарства надо принимать долгосрочно, чтобы поддерживать качество жизни, избегать обострения заболевания или ухудшения общего состояния здоровья, а порой даже летального исхода. Чтобы терапия дала свой эффект, важны правильные доза лекарств и режим их применения - сколько раз в день следует принимать лекарства, в какое время, когда надо начинать принимать лекарства, каково их взаимодействие с другими медикаментами, питанием, образом жизни. Большая часть пациентов не принимает лекарства в соответствии с прописанным врачом режимом. Фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне делится наблюдениями: "Таких случаев много, почти каждый день. Порой пациенты не забирают все лекарства, даже если они оплачены государством. Во время беседы с пациентом нам надо объяснять различные факторы, и часто выясняется, что пациенту непонятна или кажется сложной схема применения лекарств. Одна из групп с пониженной приверженностью к вовлечению в терапию - пациенты, которым по состоянию здоровья надо ежедневно принимать несколько медикаментов". Фармацевт в качестве дополнительных факторов снижения приверженности упоминает еще систему компенсации меняющихся лекарств и финансовые факторы: "Пациент может быть растерян от большого количества - если из шести упаковок одна или две время от времени меняются, довольно трудно соблюдать указания по применению, несмотря на консультацию и то, что на коробочке приклеены указания по применению".
Разговор со специалистом и осознание терапии
Фармацевт отмечает, что в первую очередь пациент должен понимать, почему необходимы назначенные лекарства, какой терапевтический эффект они дадут, какими будут долгосрочные плюсы для здоровья. "В основе всего - разговор и понимание пациентом не только того, как надо принимать конкретные лекарства, но и того, как они воздействуют, какой эффект дадут, через какое время этот эффект будет достигнут, насколько важно принимать лекарства правильно, последовательно, чтобы эффект был достигнут", - указывает фармацевт и призывает пациентов не бояться обсудить непонятные моменты с врачом или фармацевтом. "Приверженность к вовлечению в терапию важна для каждого, в ее основе - понятная и успешная коммуникация врача, пациента и фармацевта. В случае необходимости следует привлекать и других членов семьи, которые могут поддержать и помочь принимать лекарства. Стоит помнить, что по применению лекарств и их взаимодействию с другими медикаментами, пищевыми добавками и питанием точно можно консультироваться с фармацевтом. В случае неясностей чтобы исключить ошибки в применении лекарств или сообщить о каких-то побочных эффектах, если такие наблюдаются у пациента, фармацевт может связаться с врачом, чтобы соответствующим образом скорректировать терапию", - побуждает Эрика Петерсоне.
Использование напоминаний и инструментов для поддержки приверженности
"В основе всего - пациент, его образ жизни, его потребности - с учетом этих аспектов мы можем помочь подобрать для каждого самую удобную и подходящую помощь в повседневной жизни", - указывает фармацевт, в качестве простых и удобных решений отмечая списки лекарств, таблицы применения лекарств для самостоятельного заполнения, которые можно прикрепить к холодильнику или положить в сумку и удобно брать с собой, куда бы ни шел.
Хорошим инструментом может быть органайзер таблеток. "Его можно создать и на один день, и на неделю. Органайзер облегчит прием лекарств, особенно если обычно надо принимать несколько медикаментов и еще пищевую добавку. Такая коробочка с лекарствами будет полезна и, например, для занятого и всегда спешащего человека, который может забыть выпить таблетку, и для сениора, который живет один, - чтобы родственник или тот, кто за ним ухаживает, мог проверить, выпита ли дневная доза лекарств", - указывает фармацевт и добавляет, что широко доступны и различные прочие инструменты - напоминания в телефонах, мобильные приложения, которые в повседневной жизни помогут соблюдать режим приема лекарств и поддерживать хорошее здоровье.
Одинаково важны не только терапия, но и образ жизни и регулярные измерения
Стоит отметить, что понятие приверженности относится не только к применению лекарств, но и к активному вовлечению пациента в улучшение своего здоровья, которое включает в себя регулярные профилактические проверки, коррекцию образа жизни. "Снова и снова надо подчеркнуть, насколько важна роль образа жизни! Медикаменты - лишь часть эффективного лечения; образ жизни пациента играет очень важную роль. Регулярный сон, сбалансированное питание и достаточная физическая активность, отказ от вредных привычек могут улучшить результаты лечения и даже уменьшить необходимость в больших дозах лекарств", - напоминает фармацевт и подчеркивает, насколько важно самостоятельно контролировать свое здоровье, фиксировать различные события, например, измерения кровяного давления, соблюдать сон, режим дня, рацион, все, что может существенно повлиять на терапию.
"Классический пример - измерения кровяного давления: отправляясь к врачу, пациент может быть взволнованным, давление в кабинете врача окажется повышенным, поэтому для назначения подходящей терапии надо понимать, какое у пациента давление в обычной жизни и каковы его изменения в течение дня. Кроме того, важны рацион, режим дня - порой за кажущимися побочными эффектами лекарств кроется взаимодействие медикаментов с питанием, которое легко скорректировать, и тут на помощь приходят собственные записи пациента и проводимые им измерения состояния здоровья", - рассказывает фармацевт, напоминая, что в аптеке для этой цели также предлагаются дневники для измерений состояния здоровья.
Причины недостатка приверженности к вовлечению в терапию включают в себя факторы, связанные не только с пациентом, но и с процессом лечения и системой здравоохранения, с сотрудничеством с врачом, фармацевтом, поддержкой близких, а также социальные и экономические аспекты. 27 марта 2025 года впервые в Латвии и в мире различными мероприятиями отмечается Всемирный день приверженности (World Adherence Day), цель которого - привлечь внимание к вопросам, которые связаны с вовлечением пациентов для достижения лучших результатов лечения.