Пропустил таблетку - получил осложнение: почему важно не играть с терапией

Чтобы выздороветь, важно правильно и корректно принимать лекарства. В свою очередь, страдающим от хронических заболеваний, например, сахарного диабета, психических и сердечно-сосудистых заболеваний, в основном лекарства надо принимать долгосрочно, чтобы поддерживать качество жизни, избегать обострения заболевания или ухудшения общего состояния здоровья, а порой даже летального исхода. Чтобы терапия дала свой эффект, важны правильные доза лекарств и режим их применения - сколько раз в день следует принимать лекарства, в какое время, когда надо начинать принимать лекарства, каково их взаимодействие с другими медикаментами, питанием, образом жизни. Большая часть пациентов не принимает лекарства в соответствии с прописанным врачом режимом. Фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне делится наблюдениями: "Таких случаев много, почти каждый день. Порой пациенты не забирают все лекарства, даже если они оплачены государством. Во время беседы с пациентом нам надо объяснять различные факторы, и часто выясняется, что пациенту непонятна или кажется сложной схема применения лекарств. Одна из групп с пониженной приверженностью к вовлечению в терапию - пациенты, которым по состоянию здоровья надо ежедневно принимать несколько медикаментов". Фармацевт в качестве дополнительных факторов снижения приверженности упоминает еще систему компенсации меняющихся лекарств и финансовые факторы: "Пациент может быть растерян от большого количества - если из шести упаковок одна или две время от времени меняются, довольно трудно соблюдать указания по применению, несмотря на консультацию и то, что на коробочке приклеены указания по применению".