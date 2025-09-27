"Мы очень расстроены и недовольны": Латвия о возвращении России и Беларуси в параспорт

В ЛПК сообщают, что решение о восстановлении права участия двух стран-агрессоров - России и Беларуси - означает, что в дальнейшем паралимпийские комитеты двух стран-агрессоров вернут все членские права в IPC, в том числе право на участие в международных параспортивных соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо под флагом своей страны, с использованием национальных цветов и атрибутики.