"Мы очень расстроены и недовольны": Латвия о возвращении России и Беларуси в параспорт
Принятое в субботу Международным паралимпийским комитетом (IPC) решение о восстановлении статуса российских и белорусских спортсменов в IPC - плохие новости для стран Балтии, заявила президент Латвийского паралимпийского комитета (ЛПК) Дайга Дадзите.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что генеральная ассамблея IPC приняла решение отменить частичную дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, действовавшую после вторжения России в Украину в 2022 году.
В ЛПК сообщают, что решение о восстановлении права участия двух стран-агрессоров - России и Беларуси - означает, что в дальнейшем паралимпийские комитеты двух стран-агрессоров вернут все членские права в IPC, в том числе право на участие в международных параспортивных соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо под флагом своей страны, с использованием национальных цветов и атрибутики.
"Мы очень расстроены и недовольны принятым генассамблеей решением, потому что голосовали против него, - отметила Дадзите. - Это плохие новости для всех стран Балтии и других стран Европы, которые выступают против участия стран-агрессоров в международных соревнованиях".
"Пока война продолжается, участие стран-агрессоров в международных параспортивных соревнованиях невозможно", - подчеркнула президент ЛПК.
Министр спорта Украины Матвей Бедный заявил, что те, кто на генассамблее IPC В Сеуле голосовал за это решение, предали "свою совесть и олимпийские ценности".
Несмотря на то, что статус спортсменов обеих стран-агрессоров в IPC восстановлен, соревнования по шести видам спорта регулируются международными федерациями, которые до сих пор сохранили дисквалификацию российских и белорусских спортсменов.
Решение IPC принято спустя восемь дней после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил присутствие российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Милане и Кортине д'Ампеццо под нейтральным флагом и при соблюдении жестких условий нейтралитета.
Паралимпийские игры в Милане и Кортине д'Ампеццо пройдут в марте 2026 года. На них также стартуют восемь параспортсменов из Латвии, в том числе команда смешанных пар по керлингу и сборная Латвии по керлингу на колясках.