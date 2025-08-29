"Когда стали играть проще, сломили соперников": как Латвии удалось вырвать победу у Эстонии на ЧЕ по баскетболу
В пятницу в Риге мужская сборная Латвии по баскетболу в напряженной борьбе обыграла Эстонию со счетом 72:70 во втором матче финального турнира чемпионата Европы. Несмотря на то, что соперники в какой-то момент имели 12-очковое преимущество, латвийцы сумели переломить ход встречи и добиться победы.
Гордость соперников
Форвард сборной Эстонии Хенри Дрелл после игры признал, что поражение даётся тяжело, но отметил бойцовский дух своей команды: «Это была очень тяжёлая игра. Мы должны были её выиграть, но я горжусь партнёрами и их стремлением бороться до конца. Почти три четверти мы вели, и ощущения были фантастические — казалось, что большая часть арены болела за нас», — сказал Дрелл.
Однако в заключительной четверти эстонцы долго не могли поразить кольцо, что позволило латвийцам перехватить инициативу. «Мы слишком медлили с принятием решений. Нужно было действовать смелее», -добавил баскетболист.
Смена настроя у латвийцев
Капитан латвийской команды Дайрис Бертанс подчеркнул, что переломить игру помогла не только тактика, но и перемена в отношении к судейству: «В первой половине были хорошие возможности — свободные броски, которые даже в плохой день должны залетать. Но при ужасном проценте мы всё равно нашли способ победить. Перед вторым таймом договорились меньше реагировать на решения арбитров и просто бороться с соперником. Это реально был матч, похожий на регби», — отметил он.
По его словам, именно спокойствие и концентрация позволили не потерять темп, несмотря на технические и атакующие фолы.
«Играть проще» — ключ к победе
Защитник сборной Латвии Кристерс Зорикс добавил, что команда переломила ход встречи, когда отказалась от сложных схем: «Это была очень трудная, физическая игра. Они начали лучше, но мы как-то постепенно, постепенно вышли вперёд, — сказал Зорикс. — Мы начали чаще меняться в защите, не позволяли им проходить в трёхсекундную зону, как это у них получалось в первой половине».
В первой половине соперникам удалось выполнять трёхочковые броски с высокой точностью. «Эстонцы начали низким составом, в котором были хорошие снайперы. Они также играли так, чтобы выводить бросающих на удобные позиции. Сначала мы с этим не справлялись. Но когда стали играть проще, мы их сломили», — пояснил Зорикс.
Дальше — серьёзные испытания
После победы над Эстонией латвийская сборная продолжит выступление в группе A:
- 30 августа команда встретится с Сербией,
- 1 сентября — с Португалией,
- 3 сентября — с Чехией.