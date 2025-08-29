"Когда стали играть проще, сломили соперников": как Латвии удалось вырвать победу у Эстонии на ЧЕ по баскетболу

Капитан латвийской команды Дайрис Бертанс подчеркнул, что переломить игру помогла не только тактика, но и перемена в отношении к судейству: «В первой половине были хорошие возможности — свободные броски, которые даже в плохой день должны залетать. Но при ужасном проценте мы всё равно нашли способ победить. Перед вторым таймом договорились меньше реагировать на решения арбитров и просто бороться с соперником. Это реально был матч, похожий на регби», — отметил он.