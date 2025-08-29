"Когда стали играть проще, сломили соперников": как Латвии удалось вырвать победу у Эстонии на ЧЕ по баскетболу
"Когда стали играть проще, сломили соперников": как Латвии удалось вырвать победу у Эстонии на ЧЕ по баскетболу

В пятницу в Риге мужская сборная Латвии по баскетболу в напряженной борьбе обыграла Эстонию со счетом 72:70 во втором матче финального турнира чемпионата Европы. Несмотря на то, что соперники в какой-то момент имели 12-очковое преимущество, латвийцы сумели переломить ход встречи и добиться победы.

Гордость соперников

Форвард сборной Эстонии Хенри Дрелл после игры признал, что поражение даётся тяжело, но отметил бойцовский дух своей команды: «Это была очень тяжёлая игра. Мы должны были её выиграть, но я горжусь партнёрами и их стремлением бороться до конца. Почти три четверти мы вели, и ощущения были фантастические — казалось, что большая часть арены болела за нас», — сказал Дрелл.

Однако в заключительной четверти эстонцы долго не могли поразить кольцо, что позволило латвийцам перехватить инициативу. «Мы слишком медлили с принятием решений. Нужно было действовать смелее», -добавил баскетболист.

Смена настроя у латвийцев

Капитан латвийской команды Дайрис Бертанс подчеркнул, что переломить игру помогла не только тактика, но и перемена в отношении к судейству: «В первой половине были хорошие возможности — свободные броски, которые даже в плохой день должны залетать. Но при ужасном проценте мы всё равно нашли способ победить. Перед вторым таймом договорились меньше реагировать на решения арбитров и просто бороться с соперником. Это реально был матч, похожий на регби», — отметил он.

По его словам, именно спокойствие и концентрация позволили не потерять темп, несмотря на технические и атакующие фолы.

«Играть проще» — ключ к победе

Защитник сборной Латвии Кристерс Зорикс добавил, что команда переломила ход встречи, когда отказалась от сложных схем:  «Это была очень трудная, физическая игра. Они начали лучше, но мы как-то постепенно, постепенно вышли вперёд, — сказал Зорикс. — Мы начали чаще меняться в защите, не позволяли им проходить в трёхсекундную зону, как это у них получалось в первой половине».

В первой половине соперникам удалось выполнять трёхочковые броски с высокой точностью. «Эстонцы начали низким составом, в котором были хорошие снайперы. Они также играли так, чтобы выводить бросающих на удобные позиции. Сначала мы с этим не справлялись. Но когда стали играть проще, мы их сломили», — пояснил Зорикс.

Дальше — серьёзные испытания

После победы над Эстонией латвийская сборная продолжит выступление в группе A:

  • 30 августа команда встретится с Сербией,
  • 1 сентября — с Португалией,
  • 3 сентября — с Чехией.

