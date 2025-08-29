Сборная Латвии по баскетболу одержала победу во второй игре домашнего чемпионата Европы
Мужская сборная Латвии по баскетболу в пятницу в Риге во втором матче финального турнира чемпионата Европы с трудом выиграла у сборной Эстонии со счетом 72:70.
Счет открыл Артур Кононтшук дальним трехочковым, выведя Эстонию вперед 3:0, но Кристап Порзиньгис трехочковым проходом сравнял результат — 3:3.
Эстонцы с помощью двух точных штрафных Кристиана Кулламяэ и дальнего броска Хенри Дрелла вышли вперед 8:3, а после трехочкового Сийма-Сандера Венe — 11:4.
Рывком 5:0 сборная Латвии сократила разрыв до 17:19, причем за 26 секунд до конца первой четверти Кристерс Зорикс реализовал первый трехочковый латвийцев в этой игре. Тем не менее четверть завершилась в пользу Эстонии — 21:17.
Вторую четверть эстонцы начали рывком в восемь очков, и после броска Маттиаса Тасса из-под кольца их преимущество стало максимальным на тот момент — 29:17. Эстонцы реализовали пять из первых семи трехочковых, тогда как латвийцы — лишь один из 11.
После двухочкового броска Порзиньгиса латвийцы сократили отставание наполовину — 23:26, а после броска Дависа Бертанса из-под кольца — до 29:33.
После «крюка» Гражулиса счет стал 36:37, однако первую половину со счетом 42:38 выиграла сборная Эстонии.
Во второй половине игры сборная Латвии нарастила давление на соперников, но эстонцы сопротивлялись достойно. Обе команды допустили огромное количество ошибок, в целом игра была очень нервозной. В конце третьей четверти латвийская команда все же смогла вырваться вперед с минимальным преимуществом.
Последняя четверть выдалась еще более нервозной, если не сказать хаотичной. Тем не менее, Латвии удалось удержать свое небольшое преимущество и довести дело до победного конца. Итоговый счет - 72:70 в пользу Латвии.
В другом сегодняшнем матче группы A в Риге Турция со счетом 92:78 обыграла Чехию, а в 21:15 встретятся Португалия и Сербия.
Тем временем в финском Тампере в группе B в пятницу Германия победила Швецию 105:83, а Литва — Черногорию 94:67.
В 20:30 Финляндия сыграет с Великобританией.
В среду латвийские баскетболисты в первом матче чемпионата Европы проиграли Турции 73:93, а Эстония потерпела разгромное поражение от Сербии — 64:98.