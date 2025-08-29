Сборная Латвии по баскетболу одержала победу во второй игре домашнего чемпионата Европы

Вторую четверть эстонцы начали рывком в восемь очков, и после броска Маттиаса Тасса из-под кольца их преимущество стало максимальным на тот момент — 29:17. Эстонцы реализовали пять из первых семи трехочковых, тогда как латвийцы — лишь один из 11.