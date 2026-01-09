Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи - в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми - у них сегодня может сложиться неверное о вас представление.
Телец
Сегодня вы будете обуреваемы неким желанием, которое, будучи неисполненным, сожгло бы вас, но, на ваше счастье, должно исполниться. Однако, все же не следует сидеть сложа руки, надеясь на его исполнение.
Близнецы
Сегодня вас всюду будут принимать с распростертыми объятиями. Однако не стоит, исходя из этого факта, надеяться на всеобщую поддержку. Ее-то как раз будет резко не хватать.
Рак
Сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь.
Лев
Сегодня вас может одолеть нетерпение, каковому чувству следует стойко сопротивляться. Ибо нынче оно ни к чему хорошему привести не сможет.
Дева
Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума - доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
Весы
Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
Скорпион
Говорят, что дарить подарки почти так же приятно, как и получать. Очень может быть, что сегодня вам предстоит еще раз проверить данное утверждение на практике.
Стрелец
Сегодня вы можете почувствовать что-то похожее на сожаление о содеянном ранее. Трижды подумайте, действительно ли об этом стоит жалеть, а уж тем более предпринимать какие-то шаги для "исправления" ситуации.
Козерог
Сегодня наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться вам с ней вряд ли удастся, так что постарайтесь найти еще кого-нибудь в столь же тоскливом настроении. Вместе вы будете скучать продуктивнее.
Водолей
Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета, до полной смены собственного имиджа. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не преминут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами кота в клеточку.
Рыбы
Сегодня наиболее удачной будет деятельность скооперированная. Будьте аккуратны с чужими секретами, если вы чего-то не знаете, то и интересоваться не стоит, потом проблем не оберешься.