Писатель раскрыл "схему": почему после повышения минималки люди получают те же деньги
Повышение минимальной зарплаты в Латвии нередко выглядит как хорошая новость, но на практике часть работников не ощущает прибавки: им сокращают ставку, оставляя прежний объем работы. В эфире TV24 "Preses klubs" писатель и председатель Союза писателей Латвии Арно Юндзе заявил, что особенно остро эта проблема бьет по сфере культуры.
Он отмечает, что почти каждый год обществу преподносят вроде бы позитивный сигнал: минимальная зарплата в стране растет, и люди поначалу действительно радуются. Однако радость часто оказывается недолгой, потому что реальность выглядит иначе.
«Нам каждый год прибавляют минимальную зарплату в стране, человек радуется — минималка выше, но потом он приходит на работу, и ему говорят: “Знаешь, все хорошо, но бюджет у нас не такой, поэтому мы тебе сократим нагрузку”», — рассказал Юндзе.
По его словам, в итоге человек фактически остается в той же финансовой ситуации, что и раньше. Формально нагрузку снижают, но объем работы и количество отработанных часов часто даже не меняются: «Этот человек как сидел на одной зарплате, так и сидит: нагрузка меньше, меньше, работу делает ту же, часов столько же, но на бумаге нагрузка меньше».
Арно Юндзе подчеркивает, что особенно остро это проявляется в культурной сфере, где работники и так нередко получают сравнительно низкую зарплату, а их труд физически и эмоционально тяжелый. В качестве примера он приводит сотрудников музеев, которые весь день проводят на ногах, наблюдая за экспозициями.
«Я вижу, что в сфере культуры это очень страшно. Те же дамы, которые работают в музее, у которых крайне тяжелая работа — весь день стоять у экспонатов и следить, чтобы кто-нибудь не разрисовал картину Пурвитиса. На самом деле это не так смешно или просто, это тяжелая работа», — отметил Юндзе.
Он также критически оценивает то, что повышение минимальной зарплаты преподносится как обещание, что жизнь станет лучше. Но с наступлением нового года многие понимают, что реальных изменений в их кошельке так и не произошло.