Еще один удар по кошельку: с января латвийцев ждет очередной рост тарифов на вывоз мусора
Новый год в Латвии традиционно начинается не только с фейерверков, но и с пересмотра ценников на коммунальные услуги. 2026 год не станет исключением: Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) уже утвердила новые тарифы на захоронение мусора. Короткий итог — платить придется больше, особенно тем, кто по-прежнему кидает всё в один контейнер.
Главная причина подорожания — плановое повышение налога на природные ресурсы. Ставка налога за захоронение тонны бытовых отходов вырастет со 120 до 130 евро. Логика властей проста и сурова: чем дороже обходится свалка, тем активнее население должно сортировать мусор.
Кто пострадает больше всех?
Хотя налог вырос для всех, ситуация в регионах Латвии будет отличаться. Хуже всего дела обстоят в Вентспилсе и Резекне. Здесь рост тарифов обусловлен не только налогом, но и увеличением внутренних эксплуатационных расходов самих предприятий.
- Вентспилс: Ventspils labiekārtošanas kombināts ставит своего рода антирекорд. Затраты на обработку мусора вырастут на 28,2%, а налоговая составляющая за захоронение подскочит более чем в два раза.
- Резекне: У предприятия ALAAS тариф на обработку мусора вырастет на 20,5%.
- Рига и окрестности: В Getliņi EKO расходы на налог вырастут на 8,3%. Пока это выглядит как умеренный рост, но на фоне общих счетов за квартиру любая прибавка ощутима.
- В других регионах рост затрат на захоронение также составит в среднем 8,3% в части налога.
Мусор становится роскошью
Давайте называть вещи своими именами: эпоха дешевого вывоза мусора в Латвии официально закончена. Если раньше мы платили «за вывоз», то теперь мы платим «за нежелание сортировать».
Для жителей многоквартирных домов, где общие контейнеры часто превращаются в «сборную солянку», это плохие новости. Пока один сосед старательно моет пластиковые баночки, а другой выкидывает строительный мусор в общий бак — платить по повышенному тарифу будут оба.
Как спасти кошелек?
Рецепт неизменен: активная сортировка. Все, что не попало на полигон (стекло, бумага, пластик, текстиль, биоотходы), не облагается тем самым налогом на природные ресурсы.
Что нужно помнить:
- Сортированный пластик, стекло и бумага вывозятся бесплатно (или значительно дешевле).
- Биоотходы (коричневые контейнеры) обходятся дешевле, чем несортированный мусор.
- Крупногабаритный и строительный мусор — это отдельные статьи расходов, которые теперь станут еще дороже.
Итог: С 1 января 2026 года выбрасывать всё в один пакет станет непозволительной роскошью. Либо мы учимся разделять отходы, либо продолжаем спонсировать государственный бюджет через «мусорные» налоги.