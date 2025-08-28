ВИДЕО, ФОТО: латвийские баскетболисты объяснили причины провала в первой игре на чемпионате Европы в Риге
Баскетболисты сборной Латвии начали чемпионат Европы 2025 года в Риге с поражения от Турции — 73:93. После матча комментариями и самокритичными выводами с Jauns.lv поделились Андрей Гражулис и капитан Дайрис Бертанс.
Неудачное начало
Вечер 27 августа для латвийцев сложился не так, как ожидалось. Латвия всего один раз выходила вперед, а дальнейший ход событий контролировали турки. Даже организационные мелочи выдавали напряжение: диктор ошибочно представил Кристера Зорика как Кристера Ломажа.
С первых секунд стало ясно, что игра не складывается: Кристапс Порзиньгис выиграл вбрасывание, но мяч достался туркам, и Эрджан Османи занес его сверху. В дальнейшем соперник действовал агрессивнее и тактически грамотнее. Главный тренер Турции Эргин Атаман назвал игру своей команды «идеальной».
Латвийцы не смогли перестроиться в атаке, ротации выглядели хаотичными. Турки реализовали план: замедлили латвийскую игру и заставили хозяев действовать в позиционном нападении. В быстрых прорывах латвийцы набрали лишь 10 очков, а комбинации соперника явно были заранее запланированы.
Проблемы в защите
Защита Латвии концентрировалась на перекрытии зоны под кольцом, где особенно опасен центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн. Однако он использовал это в свою пользу, раздавая передачи партнерам — 7 результативных пасов за матч (4 — в первой половине). Гражулис после игры отметил: «Если бы он сам набрал 40 очков, сказали бы, что против него было тяжело играть. Но сегодня нашлось много других исполнителей».
Турция установила рекорд чемпионата Европы — 15 точных трехочковых. Джеди Осман забросил 20 очков (4/7 из-за дуги), Кенан Сипахи — 19 (5/5 трехочковых), натурализованный Шейн Ларкин — 16 (3/5 трехочковых).
Мягкий старт
И Гражулис, и Бертанс признали: команда начала матч без должной отдачи.
«С самого начала были слишком мягкими. Турки играли агрессивнее, все спорные мячи доставались им», — сказал Гражулис.
Нас ничем не удивили, но нужно показать больше мужества. Мы играем дома. Так мягко начинать нельзя», — добавил он.
Латвия также проиграла борьбу за подборы — 23:40.
Буксующее нападение
Если в товарищеских матчах латвийцев подводила в первую очередь защита, то против Турции не работало и нападение. Турки нейтрализовали Порзиньгиса. За 25 минут он набрал только 10 очков (12 бросков), допустил 6 потерь.
Комбинации Латвии выглядели слабо: не хватало движения мяча, игроки часто действовали изолированно.
«И у Кристапа, и у остальных есть потенциал играть лучше. Можно было чаще ставить заслоны, выходить на трехочковую линию, больше атаковать краску», — отметил Бертанс.
Гражулис добавил, что план соперников был прост: «Они отнимают у нас Порзиньгиса — и наша игра замедляется. Мы должны быть к этому готовы».
Процент реализации у Латвии был низким — 38,7% (2-очковые 11/24, 3-очковые 13/38, штрафные 12/15).
Дальнейший график
Сегодня у сборной Латвии выходной, но впереди сразу два сложных испытания:
- 29 августа — матч против Эстонии (18:00),
- 30 августа — против главного фаворита турнира Сербии, которая разгромила Эстонию (98:64).