ВИДЕО, ФОТО: латвийские баскетболисты объяснили причины провала в первой игре на чемпионате Европы в Риге

Защита Латвии концентрировалась на перекрытии зоны под кольцом, где особенно опасен центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн. Однако он использовал это в свою пользу, раздавая передачи партнерам — 7 результативных пасов за матч (4 — в первой половине). Гражулис после игры отметил: «Если бы он сам набрал 40 очков, сказали бы, что против него было тяжело играть. Но сегодня нашлось много других исполнителей».